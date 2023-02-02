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Коммерсантъ FM
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Одиночество скрасилось без денег

У российских сервисов знакомств возникли проблемы с платежами

Российские онлайн-сервисы знакомств в 2022 году смогли увеличить аудиторию за счет ухода иностранных конкурентов: «Мамба» говорит о росте на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK Знакомства» — на 73%. Но всерьез заработать на новых клиентах им не удалось из-за проблем с приемом платежей в App Store и Google Play, а также ограничений на рекламу. Иностранные сервисы, в том числе Tinder, остаются популярными в первую очередь у девушек, поскольку там больше иностранцев, объясняют эксперты. Они полагают, что доходы сервисов все же вырастут, потому что в кризисные времена люди «хотят сближаться» и не экономят на знакомствах.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” опросил популярные сервисы знакомств об итогах их работы в 2022 году. В «Мамбе» рассказали, что выручка по итогам прошлого года сократилась на 10%, однако чистая прибыль удвоилась. Согласно данным Kartoteka.ru, в 2021 году доходы АО «Мамба» составили 1 млрд руб., чистая прибыль — 24 млн руб.

Основной причиной снижения выручки стали проблемы с платежами, объясняет гендиректор сервиса Андрей Бронецкий: Apple и Google отключили возможность платить картами в приложениях на фоне санкций. Apple при этом оставила возможность платить с мобильного телефона некоторых операторов. «Мамба» открыла возможность оплаты на сайте, затем Google позволил принимать платежи российскими банковскими картами в приложении, но по Apple ситуация не изменилась, уточнил господин Броневицкий. Среди негативных факторов, повлиявших на сегмент сервисов знакомств в 2022 году, он называет не только проблемы с оплатой, но также частичную мобилизацию и отъезд части аудитории сервиса из России.

В то же время в «Мамбе» отмечают увеличение числа клиентов по итогам года на 20% из-за ухода части конкурентов. Tinder в 2022 году перестал принимать платежи с российских карт, Badoo полностью прекратил работу в РФ.

Выручка приложения Pure в РФ выросла всего на 25%, тогда как в других странах присутствия приложения — в среднем на 80%, рассказала гендиректор сервиса Ольга Петрунина: «Конечно, проблема в том, что платежи отвалились». Кроме того, отмечает она, сервисы больше не могут рекламироваться внутри App Store и Google Play в России, а также покупать поисковую рекламу в Google.

Сервис «Теамо» в 2022 году вырос на 30% по аудитории и на столько же по обороту, говорит его гендиректор Анна Гришачева: «Но важно отметить, что все-таки произошло резкое падение выручки из приложений в Android и iOS». По ее словам, компенсировать снижение доходов в приложениях удалось за счет платежей в web-версии: «После сентября мы также видим небольшой рост выручки в приложении в связи с релокацией части целевой аудитории».

За 2022 год количество людей, которые ежедневно заходили в «VK Знакомства», увеличилось на 73% по сравнению с весной 2022 года, рассказали в сервисе. Компания не раскрывает информацию о выручке, но там отмечают, что проблемы с платежами сервис не затронули: за дополнительные опции в нем рассчитываются через «голоса», которые можно приобрести в соцсети «ВКонтакте». Отдельного приложения «VK Знакомства» для Android и iOS нет.

Серьезного оттока с Tinder не произошло, поскольку приложение до сих пор остается в App Store и Google Play для России, а премиум-сервисы можно оплачивать, если есть возможность пополнить счет в iTunes, а также через промокоды, которые продаются на маркетплейсах, уточнил аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов: «Одна из причин интереса к Tinder и Badoo всегда была в том, что там больше иностранцев, которыми интересуются российские девушки».

Хотя российская аудитория не очень склонна платить за знакомства, вряд ли стремление россиян к экономии в текущем году ухудшит положение дейтинговых сервисов, говорит Сергей Вильянов: «Наоборот, в непростые времена люди начинают больше сближаться». Это не тот сегмент, где люди экономят существенно, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Если переход аудитории от иностранных сервисов состоялся, с учетом решения проблем с платежами в 2023 году это позволит нарастить финансовые показатели отечественным сервисам».

Валерия Лебедева

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