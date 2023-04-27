Русская мадридская аномалия

Главной сенсацией Mutua Madrid Open, турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом €7,7 млн, пока является выступление 15-летней россиянки Мирры Андреевой, занимающей в мировой классификации 194-е место. Получив wild card в основную сетку, она сначала одержала победу над финалисткой US Open 2021 года канадкой Лейлой Фернандес, а затем, также в двух партиях, обыграла 14-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Аддад Майю и, таким образом, вышла в 1/16 финала престижного состязания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выход в третий круг Mutua Madrid Open 15-летней россиянки Мирры Андреевой является пока главной сенсацией турнира

Фото: Jose Manuel Alvarez / Quality Sport Images / Getty Images Выход в третий круг Mutua Madrid Open 15-летней россиянки Мирры Андреевой является пока главной сенсацией турнира

Фото: Jose Manuel Alvarez / Quality Sport Images / Getty Images

Сразу после окончания феноменальной встречи второго круга мадридского «мастерса», проходившей на седьмом корте стадиона La Caja Magica, не верящая своему счастью 15-летняя Мирра Андреева несколько минут занималась совершенно новым для себя делом — раздавала автографы. Но если так пойдет дальше, то это занятие скоро станет для нее такой же привычной частью жизни, как и участие в столь престижных состязаниях.

Соперницей юной россиянки в 1/32 финала была 14-я ракетка мира бразильянка Беатрис Аддад Майя. Эта 26-летняя теннисистка добилась серьезного прогресса в прошлом году, выиграв два травяных титула WTA, и, даже не являясь специалистом грунтового покрытия, считалась в данном случае явным фаворитом. Первый сет получился совершенно непредсказуемым. Играя в разнообразный и не по годам агрессивный теннис, Андреева уступала — 3:5, но смогла довести дело до тай-брейка, по ходу которого проигрывала — 3:6, а затем чудесным образом взяла пять очков подряд, оставив партию за собой. Во втором сете было много борьбы и затяжных розыгрышей, но самые важные из них снова остались за россиянкой, которая в ключевые моменты проявила несвойственную для столь юного возраста выдержку, сумев сделать два брейка — в первом и последнем геймах. В итоге — 7:6 (8:6), 6:3 за 2 часа 11 минут.

Таким образом, за двое суток до своего 16-летия Андреева стала всего седьмой теннисисткой, сумевшей в XXI веке в столь юном возрасте одолеть соперницу из первой двадцатки.

В предыдущий раз то же самое сделала американка Коко Гауфф, обыгравшая на Australian Open 2020 года знаменитую японку Наоми Осаку.

Вообще фамилия новоиспеченной героини Mutua Madrid Open на слуху уже не первый сезон. Дело в том, что у Мирры Андреевой есть старшая сестра Эрика, которая в 2021 году дошла до финала юниорского Roland Garros. Обе девушки родились в Красноярске, затем небезуспешно пробовали тренироваться в нескольких российских теннисных центрах, а сейчас базируются во французском Канне. 18-летняя Эрика в настоящий момент стоит в рейтинге WTA на 114-м месте, хотя в последние недели Мирра привлекает к себе больше внимания. В январе она сыграла в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии, где в упорнейшей борьбе уступила еще одной россиянке Алине Корнеевой, а в апреле в Швейцарии на грунте в блестящем стиле выиграла один за другим два профессиональных турнира с призовыми фондами по €60 тыс., пробившись в число 200 лучших в мире.

Для столь молодой теннисистки это отличный результат, и неудивительно, что владеющая правами на проведение мадридского состязания менеджментская компания IMG, которая работает с сестрами Андреевыми, в качестве поощрения выделила Мирре wild card в основную сетку. Аналогичным образом, кстати, в октябре прошлого года она попала на турнир категории 250, проводившийся в тунисском городе Монастире, где в первом круге уступила Анастасии Потаповой. Но теперь все складывается гораздо удачнее. Сначала Андреева-младшая победила 49-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес — финалистку US Open 2021 года и четвертьфиналистку прошлогоднего Roland Garros, лишь однажды отдав гейм на своей подаче, а теперь справилась с Аддад Майей.

Следующей соперницей Мирры Андреевой, чья беспроигрышная серия состоит уже из 15 матчей, будет 19-я ракетка мира полька Магда Линетт.

Но вне зависимости от того, чем завершится встреча с полуфиналисткой Australian Open этого года, россиянка уже обратила на себя внимание всего теннисного мира и поднялась в рейтинге в число 170 лучших.

Среди теннисисток, которым еще не исполнилось 18 лет, выше нее сейчас находятся только две чешки — сестры Фругвиртовы: 17-летняя Линда (53-я в мире) и 16-летняя Бренда (135-я). К этому можно добавить, что Коко Гауфф, нынешняя 4-я ракетка мира, в 15 лет стояла в рейтинге WTA на 67-м месте. Что касается звездных россиянок, «выстреливавших» очень рано, то Мария Шарапова и Анна Курникова в 16 лет входили в топ-40 мирового рейтинга, а Динара Сафина — в топ-70.

Евгений Федяков