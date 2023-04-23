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Андрея Рублева не хватило на финал

Теннисист проиграл решающий матч турнира АТР в Баня-Луке

Шестая ракетка мира Андрей Рублев не смог стать победителем Srpska Open — завершившегося в Баня-Луке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом €562 тыс. В решающем матче россиянин в трех сетах уступил сербу Душану Лайовичу, прервав свою беспроигрышную серию из восьми встреч, которая началась на прошлой неделе на победном для него турнире в Монте-Карло.

Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: Radivoje Pavicic / AP

Андрей Рублев

Фото: Radivoje Pavicic / AP

Турнир уровня АТР Tour в Баня-Луке состоялся впервые. Хотя фактически административный центр Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, принял эстафету от Белграда, где раньше проходило то же самое апрельское состязание категории 250. В прошлом году в белградском финале Андрей Рублев обыграл Новака Джоковича, и, поскольку другие игроки из первой двадцатки в Баня-Луку не приехали, иного состава финалистов там вроде бы не просматривалось.

Однако Джокович, вторую неделю подряд испытывающий проблемы с правым локтем и, кстати, уже снявшийся со стартующего в среду мадридского «мастерса», в четвертьфинале неожиданно уступил своему соотечественнику Душану Лайовичу. Именно он, одолев затем за три часа еще одного серба, Миомира Кецмановича, и стал в воскресенье соперником Рублева, который, в свою очередь, на пути к финалу в трех матчах против перуанца Хуана Пабло Варильяса, боснийца Дамира Джумхура и словака Алекса Молчана не отдал ни одной партии.

Рублев проиграл Лайовичу обе предыдущие личные встречи, но это было очень давно, задолго до того, как в октябре 2020 года россиянин вошел в первую десятку, где остается по сей день. Грунт — коронное покрытие серба, который четыре года назад сначала дошел до финала в Монте-Карло, а затем взял до сегодняшнего дня свой единственный титул АТР в Умаге. Более того, в отличие от подавляющего большинства европейцев, предпочитающих в феврале играть в Европе, Лайович в этот отрезок календаря регулярно ищет счастья на грунтовых турнирах в Южной Америке. Однако до начала игры было трудно объяснить, за счет чего 32-летний серб после тяжелейшего субботнего полуфинала сумеет превзойти такого классного соперника, как Рублев, который неделю назад справился в решающем матче куда более престижного чемпионате в Монте-Карло с куда более опасным оппонентом — датчанином Хольгером Руне.

Финал получился красивым по содержанию игры и интересным по сценарию. А его концовка, заставив изрядно понервничать болельщиков на трибунах теннисного клуба Mladost, все-таки порадовала их результатом.

Рублев старался, но выглядел не лучшим образом и слишком часто ошибался. В какой-то степени причиной тому наверняка стала усталость, которая подспудно накапливалась на фоне его беспроигрышной серии из восьми встреч. В то же время нельзя не отдать должное Лайовичу. Он, возможно, сыграл лучший матч в своей жизни. Великолепная игра серба по всему корту, сочетавшая в себе надежность, выдержку и очень красивые рискованные удары, выглядела на редкость привлекательной.

Андрей Рублев о победе в Монте-Карло

Андрей Рублев о победе в Монте-Карло

В первой партии решающим оказался четвертый гейм, проигранный Рублевым на своей подаче. Во втором сете на брейк россиянина серб ответил своим, однако в десятом гейме Рублев все-таки смог завершить партию в свою пользу. Могло показаться, что в матче наступил перелом, однако до этого дело не дошло. В третьем сете Лайович, не боявшийся в решающие моменты выходить к сетке и великолепно укорачивать, взял пять геймов подряд и повел 5:1. Рублеву удалось сократить отставание до минимума, но отыграть второй брейк он все-таки не сумел. Справившись с непривычной для него ответственностью и нервами, Лайович с третьего матчбола праздновал победу — 3:6, 4:6, 6:4 за 2 часа 38 минут.

Завоевав свой второй титул АТР за карьеру, новоиспеченный чемпион сразу поднялся в мировом рейтинге на 40-е место. Финалист же, не защитивший 100 из 250 очков, заработанных год назад в Белграде, остался на шестой позиции.

Стоит Рублев шестым и в классификации, учитывающей только результаты нынешнего сезона и служащей для отбора на итоговый турнир АТР в Турин. Там на его счету 2035 очков. Учитывая, что проходной балл на Nitto ATP Finals составляет примерно 4000 очков, для середины апреля россиянин имеет очень неплохой показатель.

Евгений Федяков

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