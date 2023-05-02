Рогов предложил создать народное ополчение на Кубани и в Крыму

В приграничных с Украиной регионах необходимо сформировать народное ополчение. С такой инициативой выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Речь идет о республике Крым и городе федерального значения Севастополь, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, а также о Краснодарском крае.

Как заявил Владимир Рогов, с учетом активизации украинских диверсионно-разведывательных групп нужно проработать вопрос создания в приграничных регионах ополчения. Местные жители хорошо знают свои территории. Появление любого чужого человека сразу становится видно.

«Задача ополчения — не держать оборону, а фиксировать попытки проникновения посторонних на территорию региона и сообщать о них силовым структурам. Граница у нас простирается на сотни километров, и контролировать ее только при помощи силовых структур в условиях боевых действий как минимум неразумно»,— отметил господин Рогов.

Напомним, задействовать местное гражданское население для охраны российских границ ранее предлагал глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. По его мнению, у России нет возможностей охранять границы по всему периметру, как это было во времена Советского Союза.

Андрей Пугачев

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