Глава оборонного комитета Госдумы предложил россиянам самим защищать границы

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов считает, что для охраны российских границ можно задействовать местное население. По его словам, это связано с тем, что у России нет возможностей охранять границы по всему периметру, как это было в СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картополов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картополов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется. В том числе и в бывшей просвещенной Европе», — сказал Андрей Картаполов URA.RU.

Андрей Картаполов считает, что сначала нужно разрешить дружинникам охранять границы, а потом уже принимать решения о том, какие для этого необходимы условия. «Важно же принципиальное решение: да или нет. То есть мы доверяем нашему народу в части, касающейся ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем. А дальше уже начинает формироваться технология: какие подразделения, сколько их будет, какая их организация»,— заявил он.

В приграничных с Украиной Белгородской и Курских областях в прошлом году началось формирование добровольческих народных дружин с целью охраны рубежей страны. Их подготовкой, в том числе, занимается ЧВК «Вагнер». В декабре 2022 года губернатор Курской области Роман Старовойт говорил, что с начала специальной военной операции в народные дружины вступило более 2 тыс. человек.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину дать бойцам территориальной обороны добровольных народных дружин право на ношение оружия.

2 марта группа диверсантов с территории Украины проникла в села Сушаны и Любечане Брянской области. Ответственность за это взял на себя «Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне вооруженных сил Украины.

Анастасия Ларина