Украинские беспилотники массово обстреляли белгородские села, пострадавших и «значительных» разрушений нет

Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массовый обстрел украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших и значительных разрушений нет, однако повреждена линия электропередачи, уточнил господин Гладков: «В ближайшее время аварийные бригады ее восстановят». Также в селе Муром на частный жилой дом с парашюта упал снаряд. По словам губернатора, никто не пострадал, место оцеплено, и там работает следственная группа».

Другие попавшие под обстрел населенные пункты Вячеслав Гладков не раскрыл. По данным, Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), под огонь попали поселок Красное, села Вознесеновка и Новая Таволжанка.

UPD. Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Красного. «Пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подомовой обход продолжается», — написал он.

О ситуации в граничащих с Украиной регионах читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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