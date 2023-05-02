«С раннего утра тут яблоку было негде упасть»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как прошло празднование пятилетия творческого индустриального кластера в Туле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кластер «Октава» Фото: Кластер «Октава»

Как я и обещал, аккурат в день рождения В.И. Ленина, 22 апреля, мы побывали в Туле на другом юбилее, где творческий индустриальный кластер «Октава» праздновал свое пятилетие.

На самом деле даты просто совпали, хотя вождь мирового пролетариата для города оружейников совсем не чужой. Революционные традиции тут были настолько сильны, что сразу после смерти Владимира Ильича городу всерьез хотели дать его имя, естественно, «по просьбам трудящихся». Слава богу, не вышло, но некоторое время даже письма приходили к адресатам в город Ленинск.

Но мы об «Октаве»: в этот субботний день своего первого юбилея кластер принял 6,5 тыс. гостей. С раннего утра тут было буквально яблоку негде упасть — выступления тульских музыкантов; соревнования роллеров; настольные игры самого разного содержания (это было по-настоящему эффектно, поверьте), VR-игры; обучение от только что запущенного молодежного проекта «Октава_Ю» тому, как писать биты на музыкальном секвенсоре; лекции знаменитостей, в частности, Александра Цыпкина, который впервые здесь представил несколько новых рассказов, и Димы Гутова, прочитавшего шикарную лекцию о том, как понимать современное искусство; перформанс от театральной студия «КАМ» об «Октаве» как о центре притяжения людей в городе.

Говорит Дмитрий Барсенков, генеральный директор кластера: «Пять лет назад концепция, которая была придумана нашим учредителем Михаилом Евгеньевичем Шелковым, была прекрасной. Но кластер — это живой организм, поэтому он регулярно пополняется, дополняется, обновляется идеями, которые приносят как команда, так и наши гости».

Особо, конечно, нас заинтересовала музейная часть программы. Художница Ася Заславская, которой я давно симпатизирую, провела экскурсию по своей персональной выставке «Один к одному», посвященной теме дома. Но о ней я расскажу отдельно.

А пока мы с радостью увидели новую экспозицию микрофонов, посвященную истории завода, давшего имя кластеру. Помнится, года три назад мы посетили этот абсолютно закрытое предприятие, увидели вживую это удивительно красивые и стильные изделия и очень жалели, что они практически недоступны обычным посетителям.