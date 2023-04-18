Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о творческих направлениях, собранных на территории кластера в центре Тулы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Октава Фото: Октава

В городе-герое Туле уже пять лет существует творческий индустриальный кластер «Октава». Пространство во многом уникальное — расположилось в самом центре промышленного полумиллионного города. Часть территории и название взято у соседнего завода, где до сих пор производят легендарные одноименные микрофоны, в которые когда-то записывались Radiohead, Мэрилин Мэнсон и Владимир Высоцкий.

Кластер был образован в апреле 2018 года и сейчас существует при поддержке частного инвестора Михаила Шелкова, основателя благотворительного фонда «Эмпатия». Я, помнится, был в «Октаве» в конце 2018-го, потом спустя пару лет и видел, как меняется территория самого кластера и вокруг него. Как облагораживается, в том числе за счет объектов стрит-арта, которые украсили окружающие кварталы.

Сейчас кластер состоит из нескольких творческих направлений. Проект «Книги на Октаве» работает с 2019 года. Он включает в себя уникальную для Тулы библиотеку для взрослых и детей, книжный магазин, просветительские мероприятия и образовательные программы. Проект «Кино» стартовал в ноябре 2021-го. Направление «Образование» представлено Высшей технической школой (центром дополнительного профессионального образования) и технологической лабораторией «Pro.Парк» (центром аддитивных технологий и быстрого прототипирования).

Музыка является важнейшей частью октавских активностей. В августе прошлого года здесь прошел первый ежегодный фестиваль молодых групп Тулы и области Oktava Music Fest, а сейчас идет отбор ко второму фестивалю. И, конечно, важнейшей творческой составляющей здесь является направление «Искусство». Оно представлено и современнейшим интерактивным Музеем станка с оригинальными приборами, и сменными выставочными проектами.

Из того, что я видел, помню Катю Бочавар, которая представляла 50 современных художников в экспозиции «Соавтор». Был проект об уличном искусстве «Открытый микрофон», выставка «Сотворение мира. Выбор Пьера-Кристиана Броше», первая арт-резиденция в Туле «Культурный код города» и элемент биеннале «Искусство будущего». 22 и 23 апреля кластер «Октава» торжественно отметит свое пятилетие, я там буду и обязательно расскажу вам о юбилейных событиях.