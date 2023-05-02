Зарплатные предложения у поваров, курьеров и токарей существенно выросли за год. При этом владельцы связанных с ними бизнесов заявляют лишь о незначительных издержках, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». На первом месте в списке — повара и пекари, работодатели готовы платить им почти на четверть больше, чем годом ранее. Правда, средний доход по стране у представителей этих профессий составил примерно 50 тыс. руб. Предложения по оплате труда также выросли, например, для курьеров почти на 20%, до примерно 80 тыс. руб. Кроме того, работодатели стали предлагать больше бухгалтерам — на 17,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у владельцев компаний, в которых работают такие сотрудники, ощутили ли они этот тренд.

Основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов: «В первую очередь, нет поваров. У нас мало колледжей, которые их выпускают. Кроме того, эти образовательные учреждения, к сожалению, совершенно не ориентированы на то, чтобы человек дальше пошел работать по профессии. Дети идут учиться хоть куда-нибудь. И этот вакуум каждый день увеличивается. Те люди, которых обучали раньше, выходят на пенсию. То есть большая проблема не в том, что растет зарплата на 20-25%, а в том, что у нас все меньше профессионалов. Работодатели вынуждены пополнять штат трудовыми мигрантами. Это путь в никуда». Зампред правления «Ланта-банка» Ирина Рысь: «Некоторый рост зарплатных ожиданий, безусловно, есть. Они увеличиваются ввиду общей тенденции к обелению зарплат. Я связываю эту статистику именно с тем, что на текущий момент все больше и больше предпринимателей и работодателей предпочитают все же осуществлять выплаты "вбелую". Мы постоянно анализируем рынок, и зарплаты наших сотрудников находятся на должном уровне. Для себя считаем достаточно эффективной систему, когда, помимо фиксированной части, есть еще и достаточно серьезная бонусная составляющая, которая в нашем случае выплачивается на ежеквартальной основе». Управляющий партнер Toka Pizza и соучредитель сети «Оранжевый экспресс» Роман Капустин: «В локациях, которые находятся близко к Москве, зарплаты действительно выросли. И в первую очередь это связано с тем, что достаточно большой поток заказов дает "Яндекс". Люди постоянно говорят, что, работая курьерами в сервисе агрегатора, они могут зарабатывать больше и, соответственно, у нас просят прибавки к зарплате. В моем продукте заложена стоимость доставки намного ниже, и для того чтобы оплачивать потребности курьеров, надо перекладывать данные услуги на счет конечного потребителя. В нашем бизнесе клиенты не готовы платить за доставку больше».

Кроме того, выросли средние зарплатные предложения в строительной сфере, например, у токарей на 22%, почти до 90 тыс. руб., а у слесарей — на 15,5%, примерно до 70 тыс. руб.

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