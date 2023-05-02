Правительство вдвое увеличит субсидии на гражданское кораблестроение

Отказ иностранных партнеров от запланированных поставок поставил некоторые отрасли в сложное положение, в том числе судостроительные предприятия, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство из-за этого в 2023 году вдвое увеличит субсидии на гражданское кораблестроение, до 14 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во время совещания с вице-премьерами господин Мишустин рассказал, что эта сумма пойдет на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования. По его словам, получатели субсидий смогут компенсировать до 80% затрат, и такое же финансирование предусмотрено на следующий год.

«Из-за отказа западных партнеров от запланированных поставок некоторые отрасли, скажем так, оказались в достаточно сложном положении, в том числе и судостроительные предприятия и наши верфи. Этот сектор занимает узловую позицию в нашей экономике»,— отметил премьер (цитата по «РИА Новости»).

В феврале правительство одобрило проект Минфина об обнулении НДС для судоремонтных заводов. Условием обнуления налога станет инвестирование предприятиями не менее 20% выручки в собственное развитие в течение семи лет. Предприятие, претендующее на обнуление НДС, обязано заключить с Минпромторгом и Минфином инвестиционное соглашение по развитию своих мощностей сроком на семь лет. В случае расторжения договора НДС за прошлые периоды будет начислен.

Подробности — в материале «Ъ» «Судоремонт сэкономит на налогах».

Лаура Кеффер