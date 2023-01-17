Судоремонт сэкономит на налогах

Правительство может обнулить НДС на судоремонтные работы. Условием, по замыслу властей, станут инвестиционные соглашения, по которым судоремонтные предприятия обязуются вкладывать пятую часть своей годовой выручки в течение семи лет в собственное развитие. Если это условие не будет соблюдено, НДС будет начислен. По мнению участников отрасли, обнуление НДС — крайне актуальная мера, которая позволит улучшить финансовое положение предприятий, но для поддержки отрасли нужны дополнительные шаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, комиссия по законопроектной деятельности рассматривает проект закона об обнулении НДС для судоремонтных предприятий (“Ъ” видел документ). Сейчас нулевой НДС действует для ремонта в РФ морских судов, судов река—море и судов внутреннего плавания, но распространяется только на техобслуживание и, как сообщается в пояснительной записке, незначительные работы по ремонту судов, не выводимых из эксплуатации в целях ремонта. А для ремонта в доках и на судоверфях, а также в отношении судов, не выведенных из эксплуатации и стоящих у причалов верфей, а не портов, применяется ставка НДС в 20%.

Документ предполагает предоставление нулевого НДС только на условиях заключения судоремонтным предприятием инвестиционного соглашения с Минпромторгом и Минфином по развитию собственных мощностей сроком на семь лет. По условиям соглашений предприятие должно в течение срока их действия каждый год инвестировать сумму, равную не менее 20% от стоимости услуг по ремонту, оказанных в предыдущий год. Если соглашение расторгается, НДС за прошлые периоды начисляется. Документ вступает в силу по истечении 90 дней с момента официального опубликования, но не ранее начала первого очередного налогового периода по НДС. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский поясняет, что речь идет о начале квартала.

«В текущей экономической ситуации, в том числе в связи с отказом ряда иностранных контрагентов в обслуживании российских судов, вопрос развития отечественного судоремонта особенно актуален,— заявил “Ъ” замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.— Применение налоговой ставки НДС в размере 0% позволит отечественным предприятиям судоремонтной отрасли, которые заключат с Минпромторгом и Минфином инвестиционное соглашение, применять налоговые вычеты по НДС. Это исключит отвлечение денежных средств из финансового оборота предприятий и позволит им вкладывать ресурсы в развитие собственных производственных мощностей». Он отметил, что возможность заключения инвестиционных соглашений появится только после вступления закона в силу.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев говорит, что ассоциация давно предлагает применить эту меру поддержки судоремонта. «Стоимость услуг любого судоремонтного завода складывается из себестоимости, уровня рентабельности и НДС,— поясняет он.— В соответствии с пп. 23 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежат налогообложению работы по ремонту и техническому обслуживанию судов в период стоянки в портах, а также услуги по классификации и освидетельствованию судов. Такие работы по демпинговым ценам выполняют мелкие компании, которые имеют нулевую ставку по НДС, но не несут нагрузку по содержанию основных фондов судоремонта. В нацпрограмме социально-экономического развития ДФО на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года такая мера господдержки была предусмотрена». При этом, по его мнению, одной этой меры недостаточно для развития судоремонта в России и обеспечения заказами отечественных предприятий. Он говорит, что ВАРПЭ также предлагала упростить административные регламенты ФТС при оформлении судового комплектующего оборудования и разрешить его беспошлинный ввоз для судоремонта на территории РФ.

Привязка налоговой льготы нулевого НДС к инвестпроектам в судоремонте — действенный инструмент развития этого сегмента, полагает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. «Отечественные судоремонтные предприятия не могут обслуживать современные высокотехнологичные суда, которые сегодня строятся для нашего промысла,— говорит он.— Необходимо создать в стране современную базу для их обслуживания. На это у нас есть пять лет — до первых доковых ремонтов "под класс" Морского регистра».

По его мнению, действенными мерами поддержки могут также стать включение судоремонта и судостроения в перечень отраслей, по которым будет разрешен беспошлинный ввоз оборудования, льготное кредитование для инвесторов в развитие судоремонта. «По оценкам АСРФ, создание судоремонтных кластеров на Камчатке, в Приморье, Мурманске и Калининграде потребует около 20 млрд руб. инвестиций»,— добавляет он.

Достаточно сложно пока говорить о том, насколько эффективно льгота будет стимулировать развитие отрасли именно в части модернизации, говорит Илья Жарский, но для ряда крупных и крупнейших судоремонтных предприятий такая льгота позволит сократить средства, которые отвлекаются из оборота из-за уплаты НДС.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает обнуление НДС мерой крайне актуальной. Он отмечает, что, хотя в судостроении есть различные меры поддержки, в том числе инвестквоты, льготный лизинг, утилизационный грант, в области судоремонта их критически недостаточно. При этом, несмотря на то что крупнейшие судостроительные заводы загружены заказами на 100%, у судоремонтных предприятий финансовое состояние существенно хуже, а обеспеченность заказами далека от оптимальной. По мнению эксперта, без снижения налоговой нагрузки на судоремонт в условиях сложностей с поставками судового оборудования из-за санкций ситуация будет быстро ухудшаться.

Наталья Скорлыгина