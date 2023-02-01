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Коммерсантъ FM
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Правительство обнулит НДС для судоремонтных предприятий

Проект Минфина об обнулении НДС для судоремонтных заводов одобрен правительством России. Условием обнуления налога станет инвестирование предприятиями не менее 20% выручки в собственное развитие в течение семи лет.

«Правительство одобрило законопроект Минфина России об обнулении НДС на судоремонтные работы»,— сообщается в Telegram Минфина.

Как заявил в ходе сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин, фискальная льгота распространится только на те предприятия, которые занимаются восстановлением судов в доках и на верфях. «В результате бизнес сможет за счет сэкономленных средств нарастить свои инвестиционные возможности, больше вкладывать в долгосрочные проекты»,— считает премьер (цитата по «Интерфаксу»).

В январе с этим законопроектом ознакомился «Ъ». Документ предполагает, что предприятие, претендующее на обнуление НДС, обязано заключить с Минпромторгом и Минфином инвестиционное соглашение по развитию своих мощностей сроком на семь лет. В случае расторжения договора НДС за прошлые периоды будет начислен.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Судоремонт сэкономит на налогах».

Андрей Сапожников

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