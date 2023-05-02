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Коммерсантъ FM
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Власти Польши сначала хотят добиться репараций от ФРГ, а потом — от России

Польша сначала хочет добиться репараций от Германии, а потом может выдвинуть требования России, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. По его словам, Варшава решила начать с Берлина, так как это «другая цивилизация».

«С Берлином мы считаем, что можем начать диалог, но с Путиным это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем»,— сказал господин Пшидач в интервью газете Financial Times в ответ на вопрос, почему Польша не требует репараций от России.

В сентябре 2022 года глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за разрушения во Вторую мировую войну. Размер ущерба Варшава оценивает в 6,2 трлн злотых ($1,3 трлн). В список требований включили возврат активов и пассивов польских госбанков, украденных немецким государством в 1939–1945 годах, а также возмещение ущерба жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей. В январе 2023-го Германия отказалась от переговоров о выплате репараций, Польша обратилась за помощью к США.

Подробности — в материале «Ъ» «Визит не без претензий».

Лаура Кеффер

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