Польша обратилась к США за помощью в получении репараций от Германии

Власти Польши направили обращение в Конгресс США с просьбой помочь получить от Германии репарации за понесенный в ходе Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщил замминистра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. Ранее с аналогичной просьбой Польша обратилась в ООН, Совет Европы и ЮНЕСКО.

«Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США — это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости»,— сказал господин Мулярчик (цитата по «РИА Новости»).

3 сентября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за разрушения во Вторую мировую войну. Размер военного ущерба Варшава оценивает в 6,2 трлн злотых ($1,3 трлн). Помимо выплаты репараций власти Польши требуют возместить ущерб жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей. Правительство Германии отказалось вести переговоры с польской стороной о выплате ей репараций.

Подробности — в материале «Ъ» «Визит не без претензий».

Милена Костерева