В Ростовской области возросли запасы зерна

К 1 апреля 2023 года в Ростовской области запасы зерновых составляют 2,62 млн т. Это на 28,5% (518 тыс. т) больше, чем в предыдущем году, информирует Ростовстат.

Запасы зерна сохраняются на складах сельскохозяйственных и заготовительных организаций. В общем объеме наибольшую долю запаса составляет пшеница. Для продовольственных целей пригодны и сохраняются в Ростовской области 790 тыс. т. этой культуры.

Напомним, в марте текущего года заместитель губернатора Ростовской области Виталий Гончаров сообщил, что на складах Дона скопилось 5,7 млн т остатков прошлогоднего урожая зерновых. Реализация этой продукции стала одной из главных задач для аграриев и властей.

Анастасия Назарова