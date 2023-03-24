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В Ростовской области скопилось 5,7 млн тонн зерна прошлогоднего урожая

В Ростовской области к марту текущего года на складах скопилось 5,7 млн т остатков прошлогоднего урожая зерновых. Об это в ходе пресс-конференции в центре «Интерфакс-Юг» сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

По словам господина Гончарова, таких остатков зерна на Дону давно не было. Власти планируют увеличивать экспорт.

«Мы видим в этом году рост экспорта сельхозпродукции. Стараемся приложить дополнительные усилия для того, чтобы в короткий срок переработать и реализовать продукцию, которая имеется сейчас на складах. У нас это первоочередная задача»,— сказал Виктор Гончаров.

Общий объем экспорта сельхозпродукции из Ростовской области в 2022 году составил 19 млн т на сумму $7 млрд, что превышает целевой показатель на $ 1,9 млрд.

Заместитель губернатора дал позитивный прогноз по экспорту сельхозпродукции на грядущий год, отметив, что уже в первые месяцы очевиден двукратный рост этого показателя относительно аналогичного периода прошлого года.

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