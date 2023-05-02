В Брюховецком районе нашли сгоревшим автомобиль без вести пропавших аниматоров

Вечером 1 мая в Брюховецком районе нашли сгоревший автомобиль Hyundai. Предположительно, на нем передвигались пропавшие аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. Их местонахождение продолжают устанавливать, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

28 апреля 37-летний владелец и 19-летняя сотрудница агентства праздников ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Проезжая участок федеральной автодороги «М-4 Дон» около станицы Березанской Выселковского района, они пропали без вести.

По факту их безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следователи-криминалисты продолжают устанавливать местонахождение пропавших.

Ранее «РИА Новости» сообщало со ссылкой на источник о задержании одного из подозреваемых по делу об исчезновении мужчины и женщины.

Татьяна Ручкина

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