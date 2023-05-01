На Кубани завели уголовное дело после пропажи владельца и сотрудницы агентства праздников

Кореновский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения владельца эвент-агентства и аниматора (п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Речь идет о 37-летнем Кирилле Чубко и 19-летней Татьяне Мостыко. По версии следствия, 28 апреля они ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai с государственным регистрационным знаком «У 002 УМ 93 регион». Связь с ними была потеряна, когда они находились вблизи станицы Березанской Выселковского района.

Следователи, в том числе криминалисты, а также сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю устанавливают местонахождение мужчины и девушки. Ход и результаты расследования поставлены на контроль руководителем СУ СК по региону Андреем Масловым.

Кирилл Чубко родился 21 декабря 1985 года. Его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы рыжие, стрижка короткая. В день исчезновения он был одет в серую кофту с капюшоном, серый свитер, темно-серые джинсы и серые кроссовки.

Татьяна Мостыко родилась 2 сентября 2003 года. Ее рост составляет 160 см, у нее худощавое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. Во что она была одета в день пропажи, неизвестно.

Татьяна Ручкина

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