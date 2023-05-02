Прибыль ремонтирующих Airbus и Boeing в России компаний снизилась в 6 раз

В 2022 году чистая прибыль российских компаний, занимающихся обслуживанием и ремонтом иностранных самолетов, упала в 5,6 раза, до 386 млн руб. Их выручка снизилась на 2,8%, до 21,7 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на отчетности компаний по РСБУ.

Большая часть выручки (15,6 млрд руб.) пришлась на две компании, принадлежащие S7 Group и «Аэрофлоту». Крупнейший игрок на рынке — S7 Technics — снизил выручку на 8,5% (до 11,5 млрд руб.), чистую прибыль — на 43% (до 1,1 млрд руб.). У «Аэрофлот Техникс» выручка увеличилась на 4,9% (до 4,1 млрд руб.), при этом был зафиксирован максимальный убыток в ее истории (с 2016 года) — 570 млн руб.

Представитель «Аэрофлота» заявил, что треть убытка (190 млн руб.) связана с особенностями новых стандартов бухгалтерского учета. Оставшаяся сумма — это дополнительные расходы на процедуру передачи производственных объемов от департамента по техническому обеспечению «Аэрофлота» в «Аэрофлот Техникс», а также снижение налета лайнеров во втором квартале 2022 года.

В феврале прошлого года Евросоюз (ЕС) объявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию. В декабре Reuters сообщал, что российские авиакомпании хотят выкупить застрявшие из-за санкций самолеты. По данным Минтранса, по состоянию на 1 июля 2022 года за рубежом было задержано 77 российских самолетов.

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