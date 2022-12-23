Reuters: российские авиакомпании хотят выкупить застрявшие из-за санкций самолеты

Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной крупной западной лизинговой фирмой о покупке некоторых из более чем 400 самолетов, застрявших из-за санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы и источники. Выкупать самолеты планируется на государственные деньги.

SMBC, одна из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов, сообщила в письме от 15 сентября о переговорах с «Аэрофлотом» и страховщиком авиакомпании «АльфаСтрахование». Лизингодатель сообщает, что «АльфаСтрахование» предложило ему $644,2 млн за 17 самолетов, арендованных «Аэрофлотом», минус $82 млн, уже выплаченных в виде депозитов и резервов. SMBC также сообщил в письме, что к нему обратилось ООО «Страховые брокеры Эльбруса» от имени российской авиакомпании NordStar и, отдельно, авиакомпании S7, чтобы обсудить «возможные решения по претензиям».

Господдержка переговоров, по данным Reuters, была продемонстрирована в письме Министерства транспорта от 30 августа, направленном 23 авиакомпаниям. «О приобретении воздушных судов иностранных лизингодателей, пожалуйста, предоставьте информацию ... по каждому самолету, который предлагается выкупить за счет средств Фонда национального благосостояния»,— говорится в письме.

В случае осуществления плана авиакомпании получат официальное право собственности на самолеты с потенциально большой скидкой. До военной операции Россия была основным рынком для лизингодателей самолетов, которые покупали самолеты у Boeing и Airbus и сдавали их в аренду российским авиакомпаниям. Однако западные санкции вынудили арендодателей расторгнуть эти контракты.

Представитель Евросоюза, знакомый с обсуждениями по этому вопросу, отказался от комментариев. Министерство транспорта РФ не ответило на запрос Reuters о комментариях.

Крупнейшие в мире лизингодатели — AerCap, Avolon и SMBC Aviation Capital — отказались комментировать, участвовали ли они в переговорах об оплате самолетов российскими авиакомпаниями или их страховщиками. «Аэрофлот», «АльфаСтрахование», «Эльбрус», NordStar и S7 не ответили на запросы о комментариях.

25 февраля ЕС объявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию. Санкции предусматривают запрет на заключение новых контрактов, а также расторжение всех существующих. По данным авиационной консалтинговой компании Cirium от начала года, у нероссийских лизингодателей в России было 515 самолетов общей рыночной стоимостью около $10 млрд. По подсчетам одного из представителей отрасли, около половины этой суммы приходится на европейских арендодателей.

По данным «Ъ», российским авиакомпаниям спустя полгода после введения санкций удалось вернуть к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет, в том числе более 150 Boeing и Airbus, выведя их из реестра Бермудских островов и перерегистрировав в РФ. При этом «Ростех» еще пытается взыскать с Airbus около $200 млн аванса, которые выплатил за поставку 17 самолетов A350, так и не осуществленную из-за санкций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авансы растворились в воздухе».

Мария Федотова