Моряки со сгоревшего в Южной Корее судна «Калтан» вернутся в Россию 2 мая

Российские моряки с судна «Калтан», которое горело рядом с южнокорейским Ульсаном, отправятся на пароме Тонхэ — Владивосток сегодня, 2 мая. Об этом сообщил глава российского представительства МИД Андрей Броварец.

«В 16.00 по местному времени (10.00 мск — "Ъ") сегодня должен отправиться паром с 21 моряком. Сейчас они в пути на паром»,— сказал Андрей Броварец «РИА Новости». Он не пояснил, когда в Россию доставят тела погибших моряков.

21 апреля, неподалеку от Ульсана загорелось российское рыболовецкое судно. «Рёнхап» со ссылкой на береговую охрану писало, что на борту находилось 25 человек, все они россияне. С судна смогли эвакуировать 21 человек, тела четырех погибших нашли в тот же день.

Олеся Павленко