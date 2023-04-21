Росморречфлот: 19 эвакуированных с судна «Калтан» моряков доставили на берег

19 членов экипажа российского рыболовного судна «Калтан», на борту которого продолжается пожар у берегов Южной Кореи, доставлены на берег. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. По его словам, двое из спасенных моряков получили небольшие ожоги, четыре члена экипажа остаются пропавшими без вести. Капитан и старший механик находятся на южнокорейских кораблях и участвуют в их поисках.

«Экипаж пытался бороться с огнем самостоятельно, но неудачно. Большая часть команды сошла на надувные плотики, их позже подобрали корейцы. Из 21 человека, которые спаслись, 19 не пострадали, а у двоих небольшие ожоги»,— рассказал господин Кравченко (цитата по «ТАСС»). Он уточнил, что судно возвращалось в Охотское море после ремонта.

По словам пресс-секретаря Росморречфлота, в числе моряков, которые до сих пор не найдены, был старший помощник капитана, который руководил попыткой тушения.

Рано утром сегодня, 21 апреля, неподалеку от южнокорейского города Ульсан загорелось российское рыболовецкое судно. «Рёнхап» со ссылкой на береговую охрану сообщало, что на борту было 25 человек, все они россияне. К поискам пропавших моряков привлекли корабли ВМФ и патрульные катера. Причина возгорания неизвестна.

Милена Костерева