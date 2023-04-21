Пропавших в Японском море российских моряков нашли погибшими

Тела четырех российских моряков, которые пропали после пожара на судне «Калтан» у берегов Южной Кореи, обнаружили в море, сообщило Генеральное консульство России в Пусане в Telegram. По факту пожара на судне СКР возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления ведомства на транспорте.

По данным российских следователей, на «Калтане» горели штурманская рубка и жилой комплекс. Материальный ущерб от пожара превысил 1 млн руб. Тела погибших членов экипажа обнаружили в судовых помещениях после ликвидации пожара. Следователи осмотрели офис судовладельца, изъяли документацию и запросили сведения о прохождении освидетельствования в освидетельствования в ФАУ «Российский морской регистр». Уголовное дело поставил на контроль руководитель регионального управления ведомства.

Пожар на российском рыболовном корабле «Калтан» разгорелся ночью 21 апреля, в 52 км от города Ульсан. Экипаж попытался потушить пламя самостоятельно, но неудачно. Большая часть команды, 21 человек из 25, сошли на надувные плотики. Позднее их подобрала береговая охрана Южной Кореи.

Пресс-служба Росморречфлота заявила, что в числе пропавших моряков был старший помощник капитана, который руководил попыткой потушить судно. Там же добавили, что что судно возвращалось в Охотское море после ремонта.

Григорий Лейба