Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пропавших в Японском море российских моряков нашли погибшими

Тела четырех российских моряков, которые пропали после пожара на судне «Калтан» у берегов Южной Кореи, обнаружили в море, сообщило Генеральное консульство России в Пусане в Telegram. По факту пожара на судне СКР возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления ведомства на транспорте.

По данным российских следователей, на «Калтане» горели штурманская рубка и жилой комплекс. Материальный ущерб от пожара превысил 1 млн руб. Тела погибших членов экипажа обнаружили в судовых помещениях после ликвидации пожара. Следователи осмотрели офис судовладельца, изъяли документацию и запросили сведения о прохождении освидетельствования в освидетельствования в ФАУ «Российский морской регистр». Уголовное дело поставил на контроль руководитель регионального управления ведомства.

Пожар на российском рыболовном корабле «Калтан» разгорелся ночью 21 апреля, в 52 км от города Ульсан. Экипаж попытался потушить пламя самостоятельно, но неудачно. Большая часть команды, 21 человек из 25, сошли на надувные плотики. Позднее их подобрала береговая охрана Южной Кореи.

Пресс-служба Росморречфлота заявила, что в числе пропавших моряков был старший помощник капитана, который руководил попыткой потушить судно. Там же добавили, что что судно возвращалось в Охотское море после ремонта.

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...