МИД Приднестровья: российские миротворцы останутся в регионе в любом случае

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что российские миротворцы останутся в регионе в любом случае, даже если Молдавия выйдет из соглашения о миротворческой миссии. По его мнению, возможный выход Молдавии не будет основанием для сворачивания миссии.

«Даже если Молдова попытается выйти, мы считаем, что это не станет основанием для того, чтобы сворачивать миротворческую операцию. Ее надо сохранить в любом случае, потому что здесь живет значительное количество мирных людей — полмиллиона населения Приднестровья, включая граждан Российской Федерации, которых почти 250 тыс.»,— сказал господин Игнатьев в интервью «Известиям».

Виталий Игнатьев добавил, что ранее власти Молдавии не раз говорили о выходе из соглашения 1992 года, в рамках которого в Приднестровье были введены российские миротворцы.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года — тогда закончилась активная фаза военного конфликта в регионе. В Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск, охраняющая вооружение и боеприпасы, а также помогающая в выполнении миротворческой миссии.

20 апреля на заседании Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией делегация Молдавии заявила о нарушениях режима безопасности со стороны миротворческого контингента России. Молдавская сторона сообщала о несогласованных перемещениях техники российскими войсками.

О ситуации в Приднестровье — в материале «Ъ» «Концепция внешней аналитики».

Олеся Павленко