Helsingin Sanomat: США и Финляндия обсуждают военное сотрудничество

Финляндия и США разрабатывают соглашение об оборонном сотрудничестве. Благодаря нему США смогут использовать территорию Финляндии и военные базы для хранения своей военной техники. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

На прошлой неделе в Хельсинки прошел очередной раунд переговоров. Как сообщил замначальника политического отдела МИД Финляндии Микаэля Антелла, на нем представители двух стран обсудили текст соглашения. По его словам, документ позволить Финляндии укрепить свою оборону благодаря возможному развертыванию американской военной техники.

Микаэл Антелла пояснил, что в рамках соглашения США смогут развернуть свои войска в Финляндии, а также инвестировать в инфраструктуру из средств, которые для Минобороны выделяет Конгресс США.

Деталей соглашения пока нет. Как пишет Helsingin Sanomat, у США есть аналогичные соглашения с другими странами НАТО. Подобный документ также обсуждается со Швецией, которая планирует вступить в альянс.

В апреле Финляндия официально вступила в НАТО почти спустя год после подачи соответствующей заявки. Аналогичную заявку подавала и Швеция, однако процесс ее членства в альянсе осложняется требованиями Турции.

О расширении НАТО — в материале «Ъ» «Финская вольна».

Олеся Павленко