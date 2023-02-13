Грантам добавят мягкости

Минэкономики предлагает снизить пороги входа для потенциальных участников грантовой программы «доращивания» технологических компаний. Необходимость этой правки вызвана тем, что завышенные требования к соискателям грантов в 2022 году отсекли от программы более двух третей потенциальных участников. Подготовленным ведомством проектом постановления правительства требования к минимальной выручке и к уровню внебюджетного софинансирования для претендентов на бюджетную поддержку предлагается заметно смягчить. Для расширения же круга потребителей будут снижены и требования к размеру корпораций—заказчиков высокотехнологичной продукции получателей грантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минэкономики готово протянуть руку поддержки технологическим компаниям меньшего, чем изначально планировалось, размаха и размера

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Минэкономики готово протянуть руку поддержки технологическим компаниям меньшего, чем изначально планировалось, размаха и размера

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, расширяющий число возможных участников грантовой программы «доращивания» технологических компаний в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Сейчас гранты в размере от 25 млн до 250 млн руб. выдаются компаниям для доведения их высокотехнологичной продукции (в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, перспективные космические системы и тому подобное) до соответствия требованиям крупных заказчиков. (см. “Ъ” от 23 ноября 2021 года). Оператором программы является АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». В «доращивании» участвуют 18 крупнейших корпораций, включая «Газпром», «Роснефть», РЖД и «Росатом».

Необходимость правки программы вызвана прежде всего тем, что завышенные требования к соискателям грантов отсекли более двух третей ее потенциальных участников. «69% заинтересованных технологических компаний после ознакомления с условиями конкурсного отбора и требованиями, предъявляемыми к его участникам, не стали подавать заявки»,— признает Минэкономики в пояснительной записке к проекту.

В итоге в 2022 году на конкурс по распределению грантов было подано лишь 103 заявки — 32 победителя получили 4,75 млрд руб. (всего в бюджете на 2022–2024 годы на это заложено 10 млрд руб.). Более 50 технологических компаний не смогли принять участие в конкурсе из-за несоответствия требованию по годовой выручке — это минимум 500 млн руб. Так что сейчас Минэкономики предлагает снизить этот порог до 300 млн руб. Кроме того, около 30% претендентов не смогли участвовать в отборе из-за высокого уровня внебюджетного софинансирования (не менее 100% суммы запрашиваемого гранта). Теперь порог предлагается увязать с выручкой предприятия: при вилке от 300 млн до 2 млрд руб. он снижается до 50%, от 2 млрд до 4 млрд руб.— до 70%. Для крупных предприятий с выручкой от 4 млрд до 10 млрд руб. порог предлагается не менять.

Изменения предложены и для заказчиков. Нижняя граница выручки для них снижается с 100 млрд до 40 млрд руб. В пояснительной записке к проекту утверждается, что это позволит привлечь в программу до 30 новых заказчиков, в первую очередь крупные машиностроительные предприятия. Меняется и подход к учету выручки — ее предлагается считать для всей группы предприятий корпорации-заказчика.

В Минэкономики надеются, что гранты позволят компаниям встроиться в цепочки поставок корпораций и потеснить или полностью заместить зарубежных производителей. «Без господдержки реализовать такого рода проекты крайне проблематично, кредитное финансирование для них не подходит»,— сказали “Ъ” в ведомстве.

Директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев считает, что предлагаемые меры вызваны стремлением властей интенсифицировать технологическое развитие, причем в интересах крупнейших компаний, столкнувшихся с ограничениями доступа к современным технологиям из-за санкций. «Уровень технологической зависимости достаточно высок в машиностроении, поэтому там задача технологического апгрейда, перехода на российские технологии стоит достаточно остро»,— отмечает он.

Член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин отмечает, что механизм «доращивания» направлен на создание условий для появления новых технологических лидеров. «Изменение условий программы — давно ожидаемая мера, которая позволит перспективным проектам получить господдержку»,— полагает заместитель генерального директора «Россетей» Евгений Ляпунов.

Венера Петрова