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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 432-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 1 мая

Папа Римский Франциск сообщил о непубличной мирной миссии на Украине, однако подробностей не привел. Западные страны озабочены состоянием вооруженных сил Украины и их неготовностью перейти в контрнаступление, сообщает The Guardian. Ситуация в Бахмуте остается сложной, признал командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:09. В Ленинградской области подорвана опора ЛЭП, рядом с другой опорой обнаружено, предположительно, взрывное устройство, электроснабжение потребителей не нарушено — губернатор области Дрозденко в своем Telegram-канале.

9:01. Папа Римский Франциск сообщил о непубличной мирной миссии на Украине, однако подробности приводить не стал — Associated Press.

8:58. Западные страны озабочены состоянием вооруженных сил Украины и их неготовностью перейти в контрнаступление — The Guardian.

8:55. Промышленное предприятие повреждено в Павлограде (Днепропетровская область) в результате обстрела с российской стороны — глава областной военной администрации Сергей Лысак.

8:52. Ситуация в Бахмуте (Артемовске) довольно сложная, продолжаются интенсивные бои — командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 431-й

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