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Коммерсантъ FM
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Фанера совсем расклеилась

Дефицит фенола грозит остановкой деревообрабатывающих производств

В России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий может остановить выпуск или существенно поднять цены. Потребители смол считают основной причиной дефицита экспорт фенола и просят ограничить его. Аналитики же отмечают, что после резкого сокращения из-за санкций использования фенола в 2022 году потребители подписали слишком маленькие контракты на этот год.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности просит Минпромторг и Торгово-промышленную палату РФ решить вопрос с поставками фенола на внутренний рынок, предложив ограничить его экспорт. В частности, в письме (есть у “Ъ”) говорится, что в апреле у ряда деревообрабатывающих предприятий возник дефицит фенольной формальдегидной смолы, которая используется для производства фанеры. «Если ситуация не изменится, то уже к середине мая большинство предприятий отрасли может прекратить работу»,— подчеркивают в ассоциации.

Проблема в дефиците фенола — основного сырья для производства формальдегидных смол (до 80% в ее себестоимости). Как сообщил “Ъ” гендиректор ассоциации Тимур Иртуганов, нехватка фенола, скорее всего, связана с отсутствием сырья — бензола, который нефтехимические компании экспортируют в Азию. Помимо деревообрабатывающей отрасли страдают также компании, производящие строительные материалы: целлюлозу и стекловолокно. Ранее на дефицит формальдегидной смолы обращал внимание правительства «Технониколь».

Производством фенольных смол в России занимаются в основном группа компаний «Метафракс» и ООО «Бакелит-Щекиноазот». Поставщиками фенола выступают «Омский каучук», входящий в ГК «Титан», и два завода «Роснефти» — «Уфаоргсинтез» и ННХК. Также крупным производителем фенола является «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР), но там весь выпуск идет на собственное производство поликарбонатов. Производители и потребители фенола не стали комментировать ситуацию.

Поставки фенола осуществляются по долгосрочным контрактам. И, как отметил Тимур Иртуганов, об их нарушении речь не идет, то есть компании-переработчики не могут получить дополнительные объемы, которые им необходимы. Потребность российских производителей фанеры в смоле он оценил в 5,5 тыс. тонн в месяц.

В «Свезе», крупнейшем производителе фанеры, “Ъ” подтвердили дефицит фенольных смол, который стал особо заметен в апреле 2023 года. «Он напрямую связан с нехваткой фенола на рынке в целом: производители смол столкнулись с трудностями при закупке сырья. Сбои в поставках и, как следствие, дефицит спровоцировали и рост цен на смолы. Мы работаем со всеми доступными на рынке поставщиками смол»,— сообщили в компании. Пока, отметили там, «Свеза» не планирует запускать собственное производство смол — оно не решит проблему дефицита фенола, и для обеспечения внутреннего рынка фенолом, по мнению «Свезы», необходимо участие регуляторов.

Дмитрий Семягин из Rupec отмечает, что в марте 2022 года были заблокированы поставки в Европу российской фанеры, а в июле — ограничены поставки фенола. Санкции привели к снижению потребления фенола и смол, так что их производители сократили выпуск (по фенолу — на четверть в 2022 году) и стали переориентировать экспорт на страны СНГ и Ближнего Востока. На фоне такой конъюнктуры, поясняет собеседник “Ъ” на рынке, предприятия-переработчики могли заключить контракты на 2023 год на небольшие объемы, а теперь столкнулись с невозможностью купить сырье.

В целом, говорит Тимур Иртуганов, нехватка фенольной формальдегидной смолы возникает из года в год, но раньше это был сезонный дефицит, к которому потребители адаптировались. Сейчас же это стало для рынка форс-мажором, который поставил на грань остановки ряд производств смолы, а у других цены на смолу выросли в два раза. По словам господина Иртуганова, проблема может быть в том, что производство фенола снизилось, а объемы экспорта — нет. «Когда возникает такая ситуация, государство должно взять на себя функцию регулятора и обеспечить необходимой продукцией в первую очередь внутренний рынок»,— считает глава ассоциации.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что производство фенола и ацетона в январе—марте работало стабильно, отгрузки продукции осуществлялись по запросу потребителей, в рамках согласованных контрактов. В начале апреля было принято решение об увеличении объема выпуска фенола, на май он также будет увеличен. В то же время собеседники “Ъ” на рынке уверяют, что в мае предстоит плановая остановка одного из производств фенола «Роснефти».

Ольга Мордюшенко

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