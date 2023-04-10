Мебель зашаталась

Снижение спроса на мебель в РФ, остановка фабрик IKEA и закрытие для российских производителей многих экспортных рынков привели к уменьшению ее выпуска в стране с в первые месяцы года почти на 10%. Это самое глубокое падение за последние несколько лет. Снижения доходов мебельщики избежали за счет роста цен, что усугубило снижение спроса. На рынке сформировались серьезные складские запасы, которые сохранятся в ближайшие несколько лет. По итогам года игроки ожидают падения до 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно предоставленным “Ъ” данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), за первые два месяца 2023 года производство мебели в стране в натуральном выражении сократилось почти на 10%, до 7,9 млн единиц. Такое заметное снижение происходит впервые за последние два года: в январе—феврале 2021–2022 годов выпуск мебели, напротив, рос, в том числе на фоне ввода большого объема жилья, отмечают эксперты. По данным АМДПР, в январе—феврале 2022 года почти на 40% год к году, до 1,9 млн единиц, выросло производство кухонной мебели, а диванов и кроватей — на 15%, до 650 тыс. единиц.

Гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов поясняет тенденцию снижением активности покупателей: «Многие стали откладывать покупку мебели до нормализации ситуации в экономике». Еще один фактор — приостановка работы российских предприятий шведской IKEA, на долю которых, по данным Business Stat, приходилось более 20% объема выпуска мебели в РФ.

Ряд компаний могли сократить производства из-за нарастающих складских запасов: их объем на конец 2022 года Business Stat оценивал в 18,9 млн единиц, или 22,5% от всей произведенной за год продукции, что на 4–5 процентных пунктов (п. п.) больше, чем в 2017–2021 годах. Эксперты полагают, что существенный объем нераспроданной продукции сохранится на протяжении 2023–2025 годов.

На бизнесе мебельщиков серьезно сказываются в том числе европейские ограничения на экспорт из России их продукции. По данным господина Иртуганова, в январе—феврале 2023 года объемы вывоза мебели за границу упали на 74% год к году, до 1,9 млрд руб. Причем импорт, хоть и сократился на 56%, все еще остается существенным — 13,4 млрд руб. По данным Business Stat, в 2021 году из всего экспорта мебели на Германию приходилось 11,6%, или 713,2 тыс. единиц, по 6%, или 376 тыс.,— на Польшу и Украину, 4,5%, или 280 тыс.,— на США. В АМДПР отмечают, что мебель, предназначавшаяся на экспорт, с начала года в основном шла на внутренний рынок.

Несмотря на падение выпуска в натуральном выражении, рост цен позволил мебельщикам сохранить доходы: в денежном выражении их производство в январе—феврале сократилось всего на 1%, до 53,4 млрд руб., отмечают в АМДПР. В ассоциации настаивают, что дело в росте расходов мебельщиков. Часть сырья, закупавшегося ранее за рубежом, до сих пор не удалось заместить локальным, затраты на него выросли из-за нестабильного курса валют, поясняет коммерческий директор Divan.ru Евгений Романов. В целом, по его словам, только за первые два месяца года стоимость мебели для конечных покупателей увеличилась на 10–15%, и «предпосылок для стабилизации не наблюдается». Рост ожидаемо привел к снижению спроса, добавляет эксперт.

На этом фоне растут продажи товаров со скидками. Например, в Inmyroom отмечают, что на них приходится до 80% продаж. Заметен и рост программ рассрочки, добавляет сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий. В Hoff говорят, что средний чек в сети с начала года сократился на 5%. По итогам 2023 года в АМДПР ожидают снижения выпуска мебели на 6,7%. У Hoff прогнозы более пессимистичные: рынок мебели может упасть на 10–20%, до 500–550 млрд руб., а товаров для дома — на 10–16%, до 250–270 млрд руб.

Алина Савицкая, Халиль Аминов