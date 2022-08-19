Как фанера над Россией

Показатели российского сектора фанеры, который наиболее сильно пострадал от санкций ЕС, продолжают падать. На фоне сокращения экспорта на 16% и профицита на внутреннем рынке цены на отдельные виды продукции упали в первом полугодии на четверть. Такая ситуация может привести к разорению небольших предприятий, полагают аналитики. В правительстве обещают не допустить банкротств, а эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Цена на некоторые виды фанеры в ритейле сократилась на 25% по итогам первого полугодия, свидетельствуют расчеты агентства WhatWood. В частности, отпускная цена на березовую фанеру формата 1525x1525 толщиной 10 мм опустилась до диапазона 19–22 тыс. руб. за кубометр (без НДС). Как поясняют эксперты, этот продукт является одним из самых низкомаржинальных среди древесных плит. Цена на ламинированную фанеру формата 1220x2440 толщиной 18 мм составляет 34–36 тыс. руб. за кубометр.

Проседание цен является последствием сокращения экспорта из-за западных санкций, которые номинально вступили в силу 10 июля, но фактически действовали еще с апреля. Так, из 4 млн кубометров производимой в России фанеры 3 млн шли на экспорт, из них 60% — в ЕС.

В первом полугодии выпуск фанеры упал на 15%, до 1,9 млн кубометров, что ниже показателей даже пандемийного 2020 года. В июне, по данным Росстата, выпуск фанеры составил 274,5 тыс. кубометров, что также является рекордно низким уровнем. Аналитики WhatWood полагают, что негативная динамика сохранится в течение всего года. По оценкам агентства, экспорт фанеры из России в первом полугодии упал на 21%, до 1,3 млн кубометров. В текущей ситуации нельзя исключать, что с рынка может уйти часть небольших предприятий.

Сокращения в секторе фанеры влияют на всю цепочку: производители продолжают уменьшать объемы закупки лесосырья, а его поставщики — объемы заготовки. В итоге в первые месяцы осени может возникнуть нехватка лесосырья, и себестоимость конечного продукта будет расти, полагают в WhatWood.

В «Свезе» Алексея Мордашова, которая оказалась еще и под санкциями США, “Ъ” пояснили, что все комбинаты группы работают, но со сниженной нагрузкой (на уровне 30–35%). «Это связано с серьезными внешними ограничениями, с фактическим закрытием западных рынков для продукции российского леспрома. При этом мы находимся в поиске новых рынков сбыта и клиентов на доступных направлениях. В ближайшем будущем мы ожидаем отладки логистических цепочек, это поможет расширить возможности поставок, например, в азиатские регионы. Одним из приоритетных для нас по-прежнему остается внутренний рынок»,— заявили в компании.

В Минпромторге “Ъ” заверили, что держат на особом контроле ситуацию на фанерных предприятиях, а регионы отчитываются об изменении объемов выпуска еженедельно. Сейчас ситуация стабильна, говорят в министерстве. «Ведомство предпринимает все усилия, чтобы не допустить закрытия и банкротства заводов, и предприятия прошли этот сложный период с наименьшими потерями»,— подчеркнули там. Минпромторг также работает над внесением изменений в ряд актов для стимулирования экспорта, другим направлением работы является расшивка узких мест с точки зрения доставки грузов — обеспечение лесопромышленных предприятий подвижным составом (как морским, так и железнодорожным).

Директор Рослесинфорга Павел Чащин подтверждает данные по падению производства фанеры за полгода на 16% (до 1,9 млн кубометров). По его словам, переориентация на внутренний рынок, безусловно, требует времени, но уже наметились тенденции, которые позволят до конца года рынку стабилизироваться. Первая — появление так называемого параллельного экспорта. «Мы это уже наблюдаем в Европе, которая в разы нарастила поставки березовой фанеры из Азии, в основном Китая, а тот при этом нарастил ввоз российской березы, из которой и произведена фанера. Плюс на российскую фанеру сейчас растет спрос в странах Ближнего Востока,— говорит он.— Второй фактор — внутренний спрос. Фанера по этим показателям заняла первое место, на нее приходится 80% спроса на все стройматериалы из дерева».

Ольга Мордюшенко