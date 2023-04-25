Бульдозеры раскатывают госзаказ

Продажи отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) и спецтехники растут почти на четверть в первом квартале. Годом ранее отрасль столкнулась с перебоями доставки комплектующих, но сейчас, как констатируют в «Росспецмаше», заводы в основном решили проблемы, а спрос на технику подогревают инфраструктурные проекты. Однако некоторые участники рынка говорят о сложностях со сбытом техники у небольших игроков и опасаются стагнации продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В первом квартале отечественные машиностроители нарастили продажи ДСТ на 24%, до 17,7 млрд руб., подсчитали в ассоциации «Росспецмаш». При этом выпуск увеличился на 30%, до 19,9 млрд руб. В СДМ (входит в Объединенную машиностроительную группу) схоже оценивают динамику рынка: по их оценкам, за первые два месяца продажи ДСТ выросли на 20%.

«Для большинства моделей заводы смогли в кратчайшие сроки заместить комплектующие в основном за счет переориентации на российские аналоги и благодаря развитию собственного производства»,— отмечают в «Росспецмаше». Но в ряде случаев предприятия все-таки не успели наладить собственный выпуск компонентов в достаточных объемах, что сказывается на выпуске. Также влияет «агрессивный импорт», полагают в ассоциации, и тот факт, что по некоторой технике (например, грейдерам) отгрузки еще не начались.

Так, в январе—марте сократились отгрузки на внутренний рынок в количественном выражении экскаваторов-погрузчиков (на 73%), кранов-манипуляторов (на 23%), автогрейдеров (на 22%) и гусеничных бульдозеров (на 19%). В то же время росли продажи экскаваторов (в 5,9 раза), кранов-трубоукладчиков (в 3 раза), мини-погрузчиков (на 22%), катков (на 14%), а также фронтальных погрузчиков (на 1%).

В ОМГ СДМ, впрочем, фиксируют наиболее значительный рост продаж в сегменте автогрейдеров, колесных экскаваторов и фронтальных погрузчиков. Также там говорят об увеличении продаж гусеничных экскаваторов. Компания «планирует расти вместе с рынком и увеличивать объемы продаж». В 2023 году ОМГ СДМ представила новый экскаватор и фронтальный погрузчик, а также обновила линейку средних и тяжелых грейдеров: «В течение года будут представлены новые машины и в других сегментах».

Спросу на технику способствует реализация инфраструктурных проектов и тот факт, что «крупные компании все чаще отдают предпочтение спецтехнике из России», отмечают в «Росспецмаше». В ассоциации полагают, что средства на субсидирование должны выделяться в соответствии со спросом, а условия льготного лизинга должны быть расширены по аналогии с программами «Росагролизинга» для сельхозтехники. Кроме того, там видят необходимость в выделении не менее 10 млрд руб. ежегодно в виде грантов на выпуск комплектующих.

Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев, напротив, скептически оценивает ситуацию на рынке, отмечая проблемы с рабочими и специалистами (сварщики, токари, технологи-конструкторы) и наличием необходимого количества комплектующих (двигатели отечественного производства, элементы гидропривода). Во многом замещение комплектующих европейского производства прошло через переориентацию на поставщиков из Китая, а это длинные сроки доставки. «Технологий производства инновационной техники во многом нет, а на создание собственного продукта нужно время и инструменты поддержки»,— продолжает он, добавляя, что пока работает только инструмент грантов ФРП, а другие меры государственной поддержки (пилотные партии и НИОКР) не реализуются. Господин Кудрявцев заключает, что «фактически крупные заказчики перешли на китайские марки техники, поскольку параллельный импорт — сложно и дорого, крупные заводы работают по госзаказу, а остальная часть рынка испытывает сложности с заказом».

Директор по продажам промышленной техники «Четра» Ирина Машенькина отмечает, что в первом квартале фиксировался «небольшой всплеск продаж» техники бренда, так как компании-потребители стараются успеть произвести закупку техники с использованием программы льготного лизинга. При этом на фоне роста инфляции она ожидает стагнации рынка.

Гендиректор ООО «Техцентры Сотранс» Александр Клубачук отмечает, что в начале года на рынке были проблемы из-за нехватки европейских комплектующих: «Сейчас ситуация изменилась благодаря китайским поставщикам. Сыграла свою роль и ценовая доступность: техника стала дешевле и, как следствие, повысилась возможность ее приобретения». По его мнению, если курс юаня сильно не вырастет и «не будет проблем с границами», то по итогам года компания ждет роста продаж до 20%.

Ольга Никитина