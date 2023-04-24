Путь «Динамо» к золоту лежит через «Зениты»

Московское «Динамо» стало вторым финалистом play-off чемпионата России. Бело-голубые снова обыграли «Зенит», на этот раз в Санкт-Петербурге, со счетом 3:0 (25:19, 36:34, 25:23) и закрыли серию в трех матчах. В финале им будет противостоять «Зенит» из Казани, который накануне сломил сопротивление «Локомотива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежды Егора Клюки (на переднем плане) и санкт-петербургского «Зенита» завоевать первый в истории клуба трофей снова разбились о «Динамо»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Надежды Егора Клюки (на переднем плане) и санкт-петербургского «Зенита» завоевать первый в истории клуба трофей снова разбились о «Динамо»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перед «Зенитом» после того, как он отдал оба московских матча, стояла очень сложная задача, а с учетом того, что в последнее время «Динамо» вообще регулярно побеждало его в самых разных турнирах и форматах, практически неразрешимая. У петербуржцев, можно сказать, выработался своеобразный динамовский синдром, который они упорно пытаются преодолеть. И вроде в нынешнем сезоне даже наметился прогресс, когда на предварительном этапе чемпионата «Зенит» выиграл 3:1 в Москве, а дома уступил бело-голубым лишь на тай-брейке. Но в play-off опять все вернулось на круги своя. Причем в первой встрече «Динамо» выкарабкалось из безнадежной ситуации и отыграло несколько матчболов.

Проблем «Зениту» добавила болезнь основного диагонального Виктора Полетаева, чьи обязанности исполнял доигровщик Егор Клюка. Он и Мэттью Андерсон составляли главную ударную силу хозяев. Правда, американец в дебюте встречи два раза ударил в аут, а Клюку один в один заблокировал его динамовский визави Цветан Соколов.

Как следствие, гости быстро ушли в отрыв, который достиг шести очков на подачах Ильи Власова. У петербуржцев явно не попал в игру принимающий Федор Воронков, и его заменил Кирилл Урсов.

Но первая партия к тому времени уже была фактически потеряна. Москвичи уверенно забрали ее, завершив убойным блоком Соколова на Андерсоне,— 25:19.

Во втором сете «Зенит» завязал борьбу и впервые повел по ходу этого матча после эйса Урсова. Одно очко команде принес даже либеро Женя Гребенников, когда зряче перекинул мяч через сетку в пустую зону. Тем не менее «Динамо» вернуло себе преимущество, однако хозяева не отпустили соперника и затянули в упорнейшую концовку, в которой именно они первыми вышли на сетбол. Андерсон имел возможность сразу закончить партию, но натолкнулся на блок, а потом свой шанс упустил Клюка, когда рефери сначала присудили победу «Зениту». Наставник столичного клуба Константин Брянский добился отмены этого решения. В итоге команды перевалили за отметку в 30 очков, и неудержимый Соколов все-таки поставил финальную точку — 36:34.

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При счете 0:2 по сетам и 0:2 в серии петербуржцев уже могло спасти только чудо, но им было очень сложно поверить в него. К тому же они по-прежнему ничего не могли поделать с Соколовым, который еще в Москве отгрузил им в общей сложности «полтинник» за две встречи. И сейчас он набрал запредельные 29 результативных баллов. Клюка, конечно, вчистую проиграл болгарскому диагональному их микроматч, а тот буквально как машина заколачивал мячи, не обращая внимания, какой блок по высоте и мощности противодействует ему.

«Зенит» сражался до конца и усилиями Андерсона даже ликвидировал трехочковый перевес гостей, который держался на протяжении почти всей третьей партии. Под конец хозяева, впрочем, опять отстали, и «Динамо» заработало тройной матчбол.

В двух розыгрышах они кое-как отбились от Соколова, а затем связующий Павел Панков «передернул» и дал забить победный мяч Антону Сёмышеву — 25:23. Судьям показалось, что динамовец угодил в аут, но Брянский взял очередной запрос и отвоевал решающее очко.

«Динамо» вновь оставило «Зенит» без трофеев, а само уже в третий раз подряд поспорит за золотые медали чемпионата России. Две предыдущие попытки были удачными, но сейчас москвичам придется очень постараться, чтобы превзойти другой, более сильный и сверхмотивированный «Зенит» из Казани, который в четырех матчах обыграл «Локомотив».

Александр Ильин