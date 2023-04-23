Казанский «Зенит» отыграл финал

Первым финалистом волейбольного чемпионата России стал «Зенит-Казань». Победитель регулярного первенства выиграл полуфинальную серию у оказавшего ему отчаянное сопротивление новосибирского «Локомотива» со счетом 3:1. В четвертом матче казанцы одолели железнодорожников на чужой площадке на тай-брейке, отдав соперникам первые две партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Локомотива» Дмитрий Лызик (слева) и Джон (Гордон) Перрин

Фото: Пресс-служба ВК Локомотив-Новосибирск Игроки «Локомотива» Дмитрий Лызик (слева) и Джон (Гордон) Перрин

Фото: Пресс-служба ВК Локомотив-Новосибирск

Казанский «Зенит» прорвался в финал чемпионата России, выиграв один из самых драматичных матчей нынешнего волейбольного сезона. Тот, кто внимательно смотрел две его первые партии, наверняка был уверен, что гостям не выжить, что серия растянется на максимальную, в пять встреч, дистанцию.

«Локомотив» продолжал играть так же вдохновенно, как и в третьем матче. В нем он одолел страшного соперника «всухую», сейчас тоже вроде бы двигался прямым курсом к такой победе. Все у новосибирцев работало как надо — подача, блок.

Иногда проходили зубодробительные по сложности атаки, буквально кричавшие о том, что железнодорожники — в фантастическом тонусе, что шикарный казанский набор звезд им не страшен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: Константин Абаев, Дражен Лубурич, Дмитрий Лызик и Джон Перрин из «Локомотива» Фото: Пресс-служба ВК Локомотив-Новосибирск Игрок «Зенита» Максим Михайлов Фото: Пресс-служба ВК Локомотив-Новосибирск Следующая фотография 1 / 2 Слева направо: Константин Абаев, Дражен Лубурич, Дмитрий Лызик и Джон Перрин из «Локомотива» Фото: Пресс-служба ВК Локомотив-Новосибирск Игрок «Зенита» Максим Михайлов Фото: Пресс-служба ВК Локомотив-Новосибирск

«Зенит» переламывал такой неприятный для него ход матча постепенно — через мучения, через тайм-ауты своего тренера Алексея Вербова, которые понемногу, но меняли его игру в лучшую сторону. И в третьей партии новосибирская публика, только что готовившаяся праздновать успех, вдруг с ужасом увидела, как ее волейболисты начинают допускать ошибки и как на глазах расцветают зенитовские лидеры — Максим Михайлов, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Сэм Деро, Артем Вольвич.

Дело в итоге дошло до тай-брейка. Он был равным. Вернее, почти равным, потому что фаворит все же взял его с минимальным перевесом — 15:13.

Второй финалист чемпионата может определиться уже в понедельник после третьей встречи между «Динамо» и петербургским «Зенитом» на его площадке. Оба предыдущих матча выиграли динамовцы.

Алексей Доспехов