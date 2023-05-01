В Брянской области в результате подрыва путей сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что в Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск—Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. В результате подрыва сошел с рельсов локомотив грузового состава, начался пожар. Пострадавших нет. В правительстве региона уточнили, что поезд перевозил топливо и строительные материалы.

В РЖД назвали причиной инцидента «незаконное вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта». По данным компании, сошли локомотив и семь вагонов грузового поезда. «В настоящее время движение на участке Унеча–Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков–Москва и №86 Климов–Москва»,— добавили в РЖД.

По данным Telegram-канала Baza, всего состав насчитывал 60 вагонов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на месте происшествия начался пожар. По данным агентства, в числе сошедших с рельсов вагонов есть две цистерны с газойлем (продукт переработки нефти).