«Известия»: на юго-западе Брянской области введен план «Перехват» после подрыва железнодорожных путей

Железнодорожные пути в Брянской области подорвали прямо перед самим поездом, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По данным издания, на юго-западе региона ввели план «Перехват». РЕН ТВ уточняет, что он введен в городе Унеча.

«Известия» пишут, что в результате подрыва с рельсов сошли вагоны, груженные пиломатериалами и цистернами «с неустановленным веществом». По информации издания, в поезде были только машинист и помощник локомотивной бригады, никто не пострадал, пожар на месте ЧП локализовали.

Как утверждает Telegram-канал Baza, установлены приметы подозреваемого в подрыве: это мужчина, одетый в черное и с черным рюкзаком, приблизительно 40 лет, ростом около 170 см. Эту информацию полиции передал очевидец, который, услышав взрыв, «бросился на помощь». На месте он якобы увидел описанного человека на велосипеде, который сказал, что хотел сократить дорогу, после чего уехал.

Telegram-канал Mash пишет, что в нескольких километрах от места взрыва расположена нефтеналивная станция. Уточняется, что пассажирские поезда проходят через участок Унеча–Рассуха только дважды в сутки по вечерам.

ЧП произошло в Унечском районе области сегодня, 1 мая, на 136-м километре железнодорожных путей Брянск–Унеча. Местные власти заявили, что поезд перевозил топливо и строительные материалы. В РЖД назвали причиной инцидента «незаконное вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта». По данным компании, сошли с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда, движение на участке приостановлено.

Лаура Кеффер