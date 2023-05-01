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ЛДПР: сервер Minecraft с памятником Жириновскому не выдержал потока желающих

В ЛДПР заявили, что сервер компьютерной игры Minecraft, где партия сконструировала виртуальный памятник покойному лидеру Владимиру Жириновскому и проводила «цифровой митинг» на 1 Мая, не выдержал числа желающих. По словам представителей ЛДПР, к событию подключились 12 тыс. пользователей.

Cервер Minecraft с памятником Владимиру Жириновскому

Cервер Minecraft с памятником Владимиру Жириновскому

Фото: пресс-служба ЛДПР

Cервер Minecraft с памятником Владимиру Жириновскому

Фото: пресс-служба ЛДПР

«Мы не знаем, сколько бы пришло еще. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул… ЛДПР намерена использовать эту и другие игровые платформы для общения с избирателями и привлечения новых сторонников, становясь фактически первой цифровой партией России»,— заявили в пресс-службе партии «РИА Новости».

Там также сообщили, что продолжают работу над проектом «КиберЖириновский». Как сообщал «Ъ», нейросеть, созданная на базе выступлений и публикаций политика, должна будет давать прогнозы и советы по управлению страной.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Нейрополитические технологии».

Григорий Лейба

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