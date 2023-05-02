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Коммерсантъ FM
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Инвесторы пристраиваются к «Лосиному Острову»

Участки у нацпарка скупает бывший страховщик

Экс-глава «Проминстраха» Сергей Гладкин, страховавший ответственность застройщика скандального жилого комплекса «Царицыно» в Москве, может выкупить более 8 га рядом с национальным парком «Лосиный Остров» со стороны Мытищ. Если сделка состоится, участок станет второй крупной площадкой, выкупленной предпринимателем в этом районе. В строительство малоэтажного комплекса у особо охраняемой природной зоны может быть инвестировано более 3 млрд руб. Но эксперты отмечают, что получить необходимые разрешения может быть непросто, а сама локация не слишком привлекательна из-за плохого доступа к инфраструктуре.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Гладкин стал единственным участником торгов по продаже 8,3 га в составе микрорайона Дружба в Мытищах рядом с особо охраняемой природной территорией «Лосиный Остров», обнаружил “Ъ” в материалах Единого ресурса сведений о банкротстве. Участок находится на балансе банкротящегося ООО «Ниагара», стартовая стоимость — 162,5 млн руб.

Господин Гладкин известен на рынке недвижимости как бывший глава «Проминстраха», страховавшего перед соинвесторами ответственность группы «Настюша» Игоря Пинкевича — застройщика ЖК «Царицыно». Объект стал для мэрии Москвы самым проблемным из-за большого числа обманутых дольщиков. На запрос “Ъ” бизнесмен не ответил.

По данным Kartoteka.ru, «Ниагара» ранее контролировалась Максимом Астраханцевым. Компания привлекала деньги АКБ «Пересвет» на строительство жилого комплекса в Мытищах и в 2016 году была должна банку 872,9 млн руб., писал ранее РБК. В 2017 году было объявлено о санации «Пересвета». По материалам торгов, участок в Мытищах в залоге у АКБ «Пересвет». В банке “Ъ” не ответили.

Как поясняет партнер «Сотби» Антон Красников, продажа заложенного имущества влечет прекращение залога и никаких обязательств у покупателя не возникает. Впоследствии 80% полученных от продажи актива средств должно быть направлено на погашение требований залогового кредитора, уточняет эксперт.

Текущая сделка не первая, которую в этом районе может заключить Сергей Гладкин. В январе этого года бизнесмен за 136,1 млн руб. выкупил на территории того же микрорайона Дружба в Мытищах 20 участков общей площадью 7,9 га. На момент продажи эти площадки относились к землям населенных пунктов, но предназначались для ведения личного подсобного хозяйства. Участки реализованы в рамках банкротства ООО «Ричленд», совладельцем которого также выступал Максим Астраханцев, следует из данных Kartoteka.ru. Эти активы тоже находились в залоге у «Пересвета».

Кроме того, господин Гладкин выступает соучредителем ООО «Лиронт». Долей в этой компании владеет и Владимир Хайкин, работавший в команде бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и занимавший до 2011 года должность первого заместителя руководителя департамента городского строительства.

Участок в Мытищах относится к землям населенных пунктов, где разрешено малоэтажное строительство. Но управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев предупреждает, что все строительство рядом с национальным парком «Лосиный Остров» должно быть согласовано с Минприроды. Получить необходимые разрешения, по его мнению, будет непросто.

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов предполагает, что на площадке можно построить 20–25 тыс. кв. м, вложив в проект 2 млрд руб. Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев оценивает строительный потенциал в 50 тыс. кв. м, а инвестиции — в 3,3 млрд руб.

Руслан Сырцов называет локацию малопривлекательной из-за отсутствия доступа к инфраструктуре. Это самый негативный фактор, который не может покрыть даже близость к национальному парку, отмечает эксперт. Поэтому, по его мнению, востребованность жилья в этой локации будет низкой, а средняя цена продажи квартир может составить 200 тыс. руб. за 1 кв. м. По подсчетам Романа Родионцева, от продажи будущих квартир в этом проекте можно выручить 7,5–8 млрд руб.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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