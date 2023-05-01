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Коммерсантъ FM
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Богомаз: в результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сошли два локомотива

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил место подрыва железнодорожных путей в Унечском районе. Он заявил, что в результате ЧП с рельсов сошло два локомотива грузового состава, а не один, как сообщалось изначально. Господин Богомаз уверяет, что железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» восстановят к утру.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Он подтвердил, что пожар на месте инцидента потушили, но аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы продолжают работу. «В результате происшествия с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет»,— написал губернатор в Telegram.

ЧП произошло сегодня, 1 мая, на 136-м километре железнодорожных путей Брянск—Унеча. Грузовой поезд перевозил топливо и строительные материалы. В РЖД назвали причиной инцидента «незаконное вмешательство посторонних лиц». По данным СМИ, на юго-западе региона ввели план «Перехват».

Лаура Кеффер

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