В Брянской области потушен пожар на месте схода вагонов после подрыва железнодорожных путей

Пожар, начавшийся в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области, потушен, сообщили в РЖД. Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, который образовался из-за сошедших с путей грузовых вагонов, на место отправили экологическую лабораторию.

В РЖД добавили, что движение поездов на участке Унеча—Рассуха все еще приостановлено. Пригородные поезда Брянск—Унеча следуют укороченным маршрутом до станции Почеп и обратно. Пассажиров поездов №202, 204 Новозыбков—Москва и №86 Климов—Москва пообещали доставить из Новозыбкова и Климова на автобусах в Брянск, а оттуда — в Москву.

ЧП произошло в Унечском районе Брянской области сегодня, 1 мая, на 136-м километре железнодорожных путей Брянск—Унеча. Грузовой поезд перевозил топливо и строительные материалы, с рельсов сошли локомотив и семь вагонов. В РЖД назвали причиной инцидента «незаконное вмешательство посторонних лиц». По данным «Известий», на юго-западе региона ввели план «Перехват».

Лаура Кеффер