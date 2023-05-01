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Коммерсантъ FM
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Футбольный клуб «Факел» возглавил Вадим Евсеев

Главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), назначен Вадим Евсеев, сообщила пресс-служба команды. Срок и условия его контракта не приводятся.

Вадим Евсеев

Вадим Евсеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вадим Евсеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вчера, 30 апреля, пост главного тренера «Факела» покинул Дмитрий Пятибратов, занимавший его с октября 2022-го. Решение было принято по обоюдному согласию, уточняли в ФК. В тот же день Евсеев покинул ярославский ФК «Шинник». Ранее он возглавлял клубы «Уфа» (в РПЛ), «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Текстильщик».

В турнирной таблице «Факел» с 21 очком занимает 14-е место из 16. Сезон 2022/23 в РПЛ закончится 3 июня. Команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, выходят на стыковые матчи. Победители получают право сыграть в следующем сезоне в РПЛ.

Лаура Кеффер

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