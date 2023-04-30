Футбольный клуб «Факел» объявил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Пятибратова

Воронежский футбольный клуб (ФК) «Факел», выступающий в Российской премьер-лиге, объявил об уходе с поста своего главного тренера Дмитрия Пятибратова. Решение было принято по обоюдному согласию, отметил ФК. По данным СМИ, возглавить «Факел» может ушедший с поста тренера ярославского «Шинника» (Футбольная национальная лига) Вадим Евсеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Дмитрий Пятибратов пополнил наш клуб в октябре 2020 года. Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка»,— говорится в сообщении ФК.

«От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания»,— прокомментировал господин Пятибратов, пожелав «Факелу» новых побед. Он занял пост главного тренера по ходу сезона в сентябре.

В турнирной таблице «Факел» с 21 очком занимает 14-е место из 16, сезон-2022/23 в РПЛ завершится 3 июня. Команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, выходят на стыковые матчи. Победители получают право сыграть в следующем сезоне в РПЛ, а проигравшие отправляются в ФНЛ-1.

Мария Федотова