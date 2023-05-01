Девять домов загорелись в городе Борзя в Забайкальском крае

В городе Борзя Забайкальского края загорелись девять жилых домов. Тушение пожара осложняет сильный, до 23 м/с, ветер. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в готовность приводится вертолет Ми-8 для переброски личного состава.

«Днем 1 мая поступило сообщение о пожаре по улице Новосельская в городе Борзя. По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание девяти домов и крыши магазина»,— говорится в сообщении МЧС. Площадь пожара уточняется. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

В МЧС уточнили, что над ликвидацией пожара работают 48 человек и 6 единиц техники. Еще 36 человек и 9 единиц техники дополнительно направлены к месту возгорания. На месте работает пожарный поезд. Как уточнили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, пожарным помогают свыше 70 полицейских, «поднят весь личный состав отдела МВД России по Борзинскому району».

Это второй крупный пожар в Забайкалье за неделю. 25 апреля в поселке Баляга в результате возгорания на мебельном комбинате пострадали восемь домов, из которых шесть — жилые. В них проживал 21 один человек. Пожароопасный сезон открыт в 74 регионах России, особый пожароопасный режим — в 38 субъектах РФ.

Подробнее об открытии сезона природных пожаров в России — в материале «Гори-гори, моя трава».