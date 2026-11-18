ЦБ включил Альфа-банк в реестр криптообменников
Банк России решил внести Альфа-банк в реестр организаций по обмену цифровых валют, сообщила пресс-служба регулятора. Банк стал 31-м участником госреестра наравне со Сбербанком, ВТБ и структурой «Т-Технологий».
В октябре руководитель дирекции развития цифровых валют и инфраструктуры Альфа-банка Виктор Васильев говорил, что помимо криптообменника банк намерен создать собственный криптодепозитарий. Сейчас в реестре цифровых депозитариев кредитная организация пока не упоминается.
С 1 сентября в России вступил в силу закон о регулировании рынка криптовалют. По нему отдельный статус получили криптообменники — они могут проводить операции по обмену цифровой валюты.