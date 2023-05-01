Посольство России заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией

База двустороннего сотрудничества между Россией и Финляндией практически полностью разрушена по вине финской стороны, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Хельсинки. По мнению российской дипмиссии, вступление Финляндии в НАТО создало «новые политические реалии в отношениях наших стран».

«К моменту присоединения Хельсинки к альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны. Торгово-экономические связи были сведены к минимуму еще в 2022 году в результате действий руководства Финляндии, максимально затруднившего ведение дел с Россией, в том числе путем присоединения к нелегитимным санкциям ЕС»,— отметили в дипмиссии.

По данным Росстата, в 2021 году внешнеторговый оборот России и Финляндии составил более $13 млрд. Торговый представитель России в Хельсинки Антон Логинов прогнозировал, что по итогам 2023-го товарооборот может сократиться до $4,9 млрд.

Финляндия 4 апреля официально вступила в НАТО почти спустя год после подачи соответствующей заявки. В МИД РФ отмечали, что в связи с присоединением Финляндии к альянсу ситуация в североевропейском регионе «кардинально изменится». Дальнейшие действия России в этом направлении будут зависеть в том числе от размещения на территории страны «натовской военной инфраструктуры», утверждали в ведомстве.

О расширении НАТО — в материале «Ъ» «Финская вольна».

Милена Костерева