ТАСС: Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов в соцсетях

Блогер Елена Блиновская, которую суд отправил под домашний арест в рамках уголовного дела о неуплате налогов почти на 1 млрд руб., может быть переведена в СИЗО. Причиной этого может стать активная деятельность в соцсетях со стороны «кураторов ее марафонов», сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Известно, что самой госпоже Блиновской Пресненский суд Москвы запретил пользоваться мобильной связью и интернетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения блогеру Елене Блиновской

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Избрание меры пресечения блогеру Елене Блиновской

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«(Там.— "Ъ") сегодня появились якобы со стороны кураторов Блиновской призывы участвовать в ее новых марафонах. В том случае, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу»,— сообщил собеседник агентства.

Адвокат Сергей Жорин подтвердил, что обращение с подобной просьбой возможно. Он привел в пример своего клиента блогера Эдварда Била, отбывшего срок по делу о ДТП в центре Москвы. Адвокат напомнил, что в отношении блогера при рассмотрении дела по существу в Пресненском суде Москвы уголовно-исполнительная инспекция (УИИ) попросила ужесточить ему меру пресечения при аналогичных обстоятельствах. Сотрудники УИИ нашли один из фейковых аккаунтов блогера в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) и посчитали, что его ведет сам Эдвард Бил, сообщил господин Жорин. В итоге суд не стал отправлять его в СИЗО.

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу РФ 27 апреля. На следующий день суд отправил ее под домашний арест до 26 июня. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 млн руб. Известно, что часть неуплаченных средств она уже перевела в бюджет.

О последствиях подобных дел читайте в публикации «Ъ FM» «ФНС подписалась на блоги».

Мария Федотова