Индия изучает возможность обслуживания карт «Мир»

Индия обсуждает с Россией возможность использования на своей территории российских карт «Мир», а РФ, в свою очередь, может разрешить расплачиваться картами индийской платежной системы RuPay, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Индия и Россия договорились изучить возможность приема карт платежных систем друг друга по итогам заседания внутренней правительственной комиссии высокого уровня по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В мероприятии приняли участие глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает The Economic Times.

Как сообщает издание, стороны также решили изучить возможность взаимодействия российской Системы быстрых платежей и индийского Унифицированного платежного сервиса. Кроме того, на заседании было решено рассмотреть вопрос о переходе на российскую систему передачи финансовых сообщений для трансграничных платежей между Индией и Россией, передает The Economic Times.

О том, что Индия и Россия могут признать платежные системы друг друга, в августе 2022 года со ссылкой на источники писало издание Deccan Herald. В конце марта прошлого года The Economic Times сообщала, что Россия и Индия создали аналог SWIFT для расчетов между странами.

Российский экспорт в Индию с апреля 2022 по январь 2023 года увеличился почти в четыре раза, свидетельствуют данные Минпромторга этой страны. Такой бурный рост в первую очередь обеспечили поставки нефти, угля и удобрений. Импорт из Индии, напротив, сократился, в частности за счет снижения поставок в РФ машин и оборудования. Торговля между странами сопровождается сложностями с проведением расчетов: зарубежные банки зачастую блокируют проведение платежей, а переход на рупии и рубли ограничен из-за особенностей валютного регулирования и сильного дисбаланса во взаимных поставках.

Подробнее — в материале «Рублю и рупии не хватает взаимности».

Эрдни Кагалтынов