Новым тренером воронежского «Факела» может стать Вадим Евсеев

Сегодня ярославский футбольный клуб «Шинник», идущий в середине Футбольной национальной лиги, сообщил об уходе с поста главного тренера Вадима Евсеева. С ним достигнута договоренность о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон. По данным СМИ, господин Евсеев в ближайшей перспективе может возглавить воронежский ФК «Факел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О том, что господин Евсеев покинул «Шинник» ради перехода в выступающем в Российской премьер-лиге «Факеле» первым сообщил в своем Telegram-канале спортивный обозреватель Иван Карпов. По его данным, контракт специалиста может быть рассчитан до конца следующего сезона, а договоренность с ним была достигнута якобы еще до сенсационной победы воронежского клуба над столичным «Динамо» 28 апреля.

В самом «Факеле» информацию о смене главного тренера официально пока не комментируют. Нынешний главный тренер воронежцев Дмитрия Пятибратов занял пост по ходу сезона, с ним команда держится на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ, завоевав 21 очко после 25 туров.

Ярославский губернатор Михаил Евраев, комментируя отставку Вадима Евсеева, напомнил, что под его началом команда вернулась в ФНЛ, стала победителем первенства ФНЛ-2 в своей группе и «сейчас держится в середине турнирной таблицы Первой лиги». На протяжении своей тренерской карьеры господин Евсеев возглавлял клубы «Уфа» (в РПЛ), «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Текстильщик».

Владимир Зоркий