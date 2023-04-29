В Сосновке и Заневском парке высадят деревья в Большой городской субботник

В Петербурге начался весенний День благоустройства. В рамках его в парках Сосновка и Заневском появятся новые посадки, рассказали 29 апреля в пресс-службе Смольного.

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Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Общегородской весенний субботник

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Как напомнили в правительстве города, в этот день петербуржцы выходят в парки, скверы, бульвары и сады и очищают их от мусора и листвы. В этом году запланированы посадки в нескольких парках города, в том числе в Сосновке и Заневском, а также в сквере на улице Рихарда Зорге.

По данным пресс-службы, уборка началась на набережной Карповки, в скверах имени Петра Семененко и на Новосмоленской набережной, в Ладожском и Пионерском парках, а также в Любашинском, Ивановском и Малом Ильинском садах. Планируется, что благоустройство пройдет и на скейт-площадках и местах для выгула собак. В месте с петербуржцами на улицы города также вышла тысяча дворников и 700 единиц техники.

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