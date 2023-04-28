Воронежский «Факел» в гостях обыграл отмечающий столетие московский клуб «Динамо»

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» победил московское «Динамо», отмечающее 100-летие со дня основания клуба. Матч завершился со счетом 0:2, голы забил нападающий гостей Георгий Гонгадзе. Еще два мяча в ворота воронежцев не засчитал судья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В первом тайме атаки не задались у обеих команд, но ударов в створ ворот почти не было. На 19-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров прострелил на нападающего Федора Смолова, и тот распечатал ворота «Факела». Но арбитр Артем Любимов, так как Макаров находился в офсайде.

В начале второго тайма, на 49-й минуте счет без нарушений правил открыл «Факел»: полузащитник Мохамед Брахими не дал мячу уйти у ворот и сделал скидку на Георгия Гонгадзе, который мощно пробил в нижний угол. Долго праздновать гостям не пришлось. На 52-й минуте хавбек Арсен Захарян воспользовался некоторой неразберихой и обыграл неудачно вышедшего из ворот Илью Свинова. Судья гол сначала засчитал, но проверка VAR подтвердила фол Захаряна в момент атаки на защитнике Игоре Калинине, и взятие ворот было отменено.

А уже на 61-й минуте «Факел» удвоил преимущество. Полузащитник воронежцев Роман Акабашев навесил в штрафную, а хавбек москвичей Александр Кутицкий неаккуратно сыграл, приняв мяч рукой. Георгий Гонгадзе уверенно развел вратаря Антона Шунина и мяч по разным углам ворот.

После этого «Динамо» усилило натиск, но Илья Свинов больше ошибок не допускал, а полевые футболисты даже иногда огрызались атаками на ворота хозяев. Счет в итоге не изменился, и «Факел» праздновал первую гостевую победу в РПЛ.

По статистике, в игре доминировала хозяева. Они владели мячом 70% игрового времени и нанесли 19 ударов по воротам, в том числе пять в створ. У гостей было семь ударов, из которых три точных.

Признанный игроком матча Георгий Гонгадзе рассказал, что в перерыве тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал установку «терпеть и ждать моментов». Сам наставник отметил, что воронежский клуб был лучше в реализации.

Благодаря победе «Факел» заработал три очка и пока увеличил свой отрыв от зоны вылета на четыре очка, оставшись, впрочем, на 14-м месте. Однако игра с «Динамо» была открытием тура, прямые конкуренты воронежцев сыграют в воскресенье.

В следующем туре «Факел» в гостях сыграет с «Ростовом», который пока идет в чемпионате вторым.

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте