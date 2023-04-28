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Воронежский «Факел» в гостях обыграл отмечающий столетие московский клуб «Динамо»

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» победил московское «Динамо», отмечающее 100-летие со дня основания клуба. Матч завершился со счетом 0:2, голы забил нападающий гостей Георгий Гонгадзе. Еще два мяча в ворота воронежцев не засчитал судья.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В первом тайме атаки не задались у обеих команд, но ударов в створ ворот почти не было. На 19-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров прострелил на нападающего Федора Смолова, и тот распечатал ворота «Факела». Но арбитр Артем Любимов, так как Макаров находился в офсайде.

В начале второго тайма, на 49-й минуте счет без нарушений правил открыл «Факел»: полузащитник Мохамед Брахими не дал мячу уйти у ворот и сделал скидку на Георгия Гонгадзе, который мощно пробил в нижний угол. Долго праздновать гостям не пришлось. На 52-й минуте хавбек Арсен Захарян воспользовался некоторой неразберихой и обыграл неудачно вышедшего из ворот Илью Свинова. Судья гол сначала засчитал, но проверка VAR подтвердила фол Захаряна в момент атаки на защитнике Игоре Калинине, и взятие ворот было отменено.

А уже на 61-й минуте «Факел» удвоил преимущество. Полузащитник воронежцев Роман Акабашев навесил в штрафную, а хавбек москвичей Александр Кутицкий неаккуратно сыграл, приняв мяч рукой. Георгий Гонгадзе уверенно развел вратаря Антона Шунина и мяч по разным углам ворот.

После этого «Динамо» усилило натиск, но Илья Свинов больше ошибок не допускал, а полевые футболисты даже иногда огрызались атаками на ворота хозяев. Счет в итоге не изменился, и «Факел» праздновал первую гостевую победу в РПЛ.

По статистике, в игре доминировала хозяева. Они владели мячом 70% игрового времени и нанесли 19 ударов по воротам, в том числе пять в створ. У гостей было семь ударов, из которых три точных.

Признанный игроком матча Георгий Гонгадзе рассказал, что в перерыве тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал установку «терпеть и ждать моментов». Сам наставник отметил, что воронежский клуб был лучше в реализации.

Благодаря победе «Факел» заработал три очка и пока увеличил свой отрыв от зоны вылета на четыре очка, оставшись, впрочем, на 14-м месте. Однако игра с «Динамо» была открытием тура, прямые конкуренты воронежцев сыграют в воскресенье.

В следующем туре «Факел» в гостях сыграет с «Ростовом», который пока идет в чемпионате вторым.

Александр Прытков

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На стадион посмотреть игру пришли 8 877 человек

На стадион посмотреть игру пришли 8 877 человек

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Большинство из них — болельщики «Факела» от мала до велика

Большинство из них — болельщики «Факела» от мала до велика

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Поддерживают воронежский клуб и жители районов области

Поддерживают воронежский клуб и жители районов области

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Но была и пара десятков болельщиков «Ахмата». С выделенной им северной трибуны порой даже были слышны поддерживающие «кричалки»

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Впрочем, и среди воронежцев были поклонники отдельных футболистов «Ахмата»

Впрочем, и среди воронежцев были поклонники отдельных футболистов «Ахмата»

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Перед началом матча по традиции трибуны спели песню «Туман» самой известной воронежской рок-группы «Сектор газа»

Перед началом матча по традиции трибуны спели песню «Туман» самой известной воронежской рок-группы «Сектор газа»

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Во время выхода команд на поле болельщики устроили перформанс, посвященный Дню космонавтики и «Факелу»: клуб получил свое название под патронажем разрабатывающего двигатели для ракет Конструкторского бюро химавтоматики

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Первый — символический — удар по мячу нанес Владимир Костин, ныне профессор и доктор физико-математических наук, в 1961 году забивший первый гол клуба «Факел»

Первый — символический — удар по мячу нанес Владимир Костин, ныне профессор и доктор физико-математических наук, в 1961 году забивший первый гол клуба «Факел»

Фото: Никита Пауков

При поддержке трибун «Факел» сразу же ринулся в атаку

При поддержке трибун «Факел» сразу же ринулся в атаку

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Но счет после неудачного выхода из ворот вратаря воронежцев Ильи Свинова открыл «Ахмат»

Но счет после неудачного выхода из ворот вратаря воронежцев Ильи Свинова открыл «Ахмат»

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Мяч на 15-й минуте забил полузащитник гостей Артем Тимофеев

Мяч на 15-й минуте забил полузащитник гостей Артем Тимофеев

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После этого «Факел» усилил натиск, но у его игроков не ладилось дело или с точностью передач…

После этого «Факел» усилил натиск, но у его игроков не ладилось дело или с точностью передач…

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…Или с обработкой мяча

…Или с обработкой мяча

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А когда ладилось, на месте был вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия

А когда ладилось, на месте был вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия

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Отыграться «Факел» смог в начале второго тайма, когда на 54-й минуте долго до этого не игравший из-за травмы защитник Сергей Божин замкнул точнейшую передачу со штрафного удара от Романа Акбашева

Отыграться «Факел» смог в начале второго тайма, когда на 54-й минуте долго до этого не игравший из-за травмы защитник Сергей Божин замкнул точнейшую передачу со штрафного удара от Романа Акбашева

Фото: Никита Пауков

Болельщики бурно праздновали гол

Болельщики бурно праздновали гол

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«Факел» продолжал активно атаковать, а «Ахмат» больше оборонялся. Нередко борьба за мяч приводила к столкновениям

«Факел» продолжал активно атаковать, а «Ахмат» больше оборонялся. Нередко борьба за мяч приводила к столкновениям

Фото: Никита Пауков

Забить «Факелу» так и не удалось, а в конце матча уже в дополнительное время он сам чуть не пропустил: мяч сначала угодил в штангу, а потом ворота собой прикрыл все тот же Сергей Божин

Забить «Факелу» так и не удалось, а в конце матча уже в дополнительное время он сам чуть не пропустил: мяч сначала угодил в штангу, а потом ворота собой прикрыл все тот же Сергей Божин

Фото: Никита Пауков

Несмотря на это, лучшим игроком был признан не защитник «Факела», а его капитан хавбек Ираклий Квеквескири, нанесший несколько опасных ударов по воротам гостей

Несмотря на это, лучшим игроком был признан не защитник «Факела», а его капитан хавбек Ираклий Квеквескири, нанесший несколько опасных ударов по воротам гостей

Фото: Никита Пауков

Болельщики остались довольны игрой и благодарили игроков

Болельщики остались довольны игрой и благодарили игроков

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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал результат матча боевой ничьей

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал результат матча боевой ничьей

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По словам главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова, воронежцы доминировали над «Ахматом», как никакой другой клуб

По словам главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова, воронежцы доминировали над «Ахматом», как никакой другой клуб

Фото: Никита Пауков

Но «Факелу» при агрессивной и достойной игре не хватило реализации, отметил наставник

Но «Факелу» при агрессивной и достойной игре не хватило реализации, отметил наставник

Фото: Никита Пауков

По итогам тура «Ахмат» опустился на седьмое место, а «Факел» остался на 14-м. Чтобы полностью избавиться от угрозы вылета, воронежскому клубу надо занять 12-ю строчку, а для этого победить в трех матчах при условии, что находящиеся выше команды проиграют

По итогам тура «Ахмат» опустился на седьмое место, а «Факел» остался на 14-м. Чтобы полностью избавиться от угрозы вылета, воронежскому клубу надо занять 12-ю строчку, а для этого победить в трех матчах при условии, что находящиеся выше команды проиграют

Фото: Никита Пауков

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К 23-го туру Российской премьер-лиги воронежский «Факел» занимал 14-е место, а приехавший к нему «Ахмат» — пятое

Фото: Никита Пауков

На стадион посмотреть игру пришли 8 877 человек

Фото: Никита Пауков

Большинство из них — болельщики «Факела» от мала до велика

Фото: Никита Пауков

Поддерживают воронежский клуб и жители районов области

Фото: Никита Пауков

Но была и пара десятков болельщиков «Ахмата». С выделенной им северной трибуны порой даже были слышны поддерживающие «кричалки»

Фото: Никита Пауков

Впрочем, и среди воронежцев были поклонники отдельных футболистов «Ахмата»

Фото: Никита Пауков

Перед началом матча по традиции трибуны спели песню «Туман» самой известной воронежской рок-группы «Сектор газа»

Фото: Никита Пауков

Во время выхода команд на поле болельщики устроили перформанс, посвященный Дню космонавтики и «Факелу»: клуб получил свое название под патронажем разрабатывающего двигатели для ракет Конструкторского бюро химавтоматики

Фото: Никита Пауков

Первый — символический — удар по мячу нанес Владимир Костин, ныне профессор и доктор физико-математических наук, в 1961 году забивший первый гол клуба «Факел»

Фото: Никита Пауков

При поддержке трибун «Факел» сразу же ринулся в атаку

Фото: Никита Пауков

Но счет после неудачного выхода из ворот вратаря воронежцев Ильи Свинова открыл «Ахмат»

Фото: Никита Пауков

Мяч на 15-й минуте забил полузащитник гостей Артем Тимофеев

Фото: Никита Пауков

После этого «Факел» усилил натиск, но у его игроков не ладилось дело или с точностью передач…

Фото: Никита Пауков

…Или с обработкой мяча

Фото: Никита Пауков

А когда ладилось, на месте был вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия

Фото: Никита Пауков

Отыграться «Факел» смог в начале второго тайма, когда на 54-й минуте долго до этого не игравший из-за травмы защитник Сергей Божин замкнул точнейшую передачу со штрафного удара от Романа Акбашева

Фото: Никита Пауков

Болельщики бурно праздновали гол

Фото: Никита Пауков

«Факел» продолжал активно атаковать, а «Ахмат» больше оборонялся. Нередко борьба за мяч приводила к столкновениям

Фото: Никита Пауков

Забить «Факелу» так и не удалось, а в конце матча уже в дополнительное время он сам чуть не пропустил: мяч сначала угодил в штангу, а потом ворота собой прикрыл все тот же Сергей Божин

Фото: Никита Пауков

Несмотря на это, лучшим игроком был признан не защитник «Факела», а его капитан хавбек Ираклий Квеквескири, нанесший несколько опасных ударов по воротам гостей

Фото: Никита Пауков

Болельщики остались довольны игрой и благодарили игроков

Фото: Никита Пауков

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал результат матча боевой ничьей

Фото: Никита Пауков

По словам главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова, воронежцы доминировали над «Ахматом», как никакой другой клуб

Фото: Никита Пауков

Но «Факелу» при агрессивной и достойной игре не хватило реализации, отметил наставник

Фото: Никита Пауков

По итогам тура «Ахмат» опустился на седьмое место, а «Факел» остался на 14-м. Чтобы полностью избавиться от угрозы вылета, воронежскому клубу надо занять 12-ю строчку, а для этого победить в трех матчах при условии, что находящиеся выше команды проиграют

Фото: Никита Пауков

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