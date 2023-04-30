CNN назвал факторы, затягивающие наступление ВСУ

Украинские вооруженные силы могут начать контрнаступление в любой момент, однако существует ряд факторов, которые не препятствуют этому, сообщает телеканал CNN. Как отмечает канал, среди таких факторов: отсутствие возможности для внезапного наступления, преимущество России в воздухе, а также усиленная линия обороны.

Как отмечает CNN, российская линия обороны представляет собой «слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей на протяжении сотен миль по извилистому южному фронту». Эксперты по спутниковым снимкам утверждают, что укрепление возведены «на огромном участке от Крыма до некоторых частей Донецка».

На спутниковых снимках юго-восточной части Запорожской области видны «тысячи оборонительных позиций на обширной территории». Противотанковые рвы на 30 км вырыты возле Пологов и вокруг Токмака, в районе, который будет иметь решающее значение при продвижении к Мариуполю, отмечает телеканал.

Другой фактор, который может помешать наступлению, — отсутствие эффекта неожиданности. Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство тщательно отслеживает все высказывания о возможном контрнаступлении.

Последний фактор, мешающий Украине наступать, — превосходство России в воздухе. Как ранее сообщал CNN, украинские вертолеты летают максимально низко из-за опасений летчиков быть сбитыми, а украинские военные в основном используют советские вертолеты Ми-8, которым уже больше тридцати лет.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля анонсировал контрнаступление на Крым. Ранее портал Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщил, что Украина хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. По данным газеты Newsweek, власти США рассчитывают, что контрнаступление Украины начнется 30 апреля.